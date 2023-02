“Las críticas son demoledoras... Carolina Corcho debería renunciar”: Andrés Forero sobre recientes filtraciones de la reforma a la salud

En la mañana de este domingo se conoció un documento de 17 páginas con argumentadas y contundentes críticas a la reforma a la salud. Si bien desde que se radicó la propuesta ante el Congreso, la opinión pública ha conocido varios pronunciamientos de distintos sectores, este reciente se diferencia porque primero fue filtrado y segundo sus autores son cuatro altos funcionarios del gobierno Gustavo Petro.

Se trata del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, de la ministra de Agricultura, Cecilia López, del ministro de Educación, Alejandro Gaviria y el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González.

Allí expresaron que las EPS debe continuar en un modelo en aseguramiento mixto, que el Consejo Nacional de Salud debe tener menos miembros y menos funciones, que además el proyecto de ley busca cambiar y tomar recursos de donde no corresponde.

Las correcciones y planteamientos son varios, pero uno de los que más llama la atención es del costo real de la reforma. Por ese punto, en específico, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, afirmó que la ministra Carolina Corcho ”le mintió al país”.

“En Caracol Radio le dijo a Gustavo Gómez que José Antonio Ocampo estaba muy tranquilo con el costo de su reforma. Hoy se filtra documento en que Ocampo y otros ministros advierten que solo en 2023 reforma costaría entre $16,9 y $29,7 billones”, afirmó el político de oposición.

Cabe recordar que la jefe de la cartera aseguró que “el ministro de Hacienda está muy tranquilo, la reforma no es tan costosa”, en el minuto 24 de la entrevista con dicho medio.

En conversación con SEMANA, Forero aseguró que se queja de la falta de sinceridad, de la falta de honestidad con lo que la ministra está dando el debate

“Es realmente impresentable, ella había dicho que supuestamente el ministro de Hacienda estaba tranquilo con el impacto fiscal cuando él y otros tres miembros del gabinete presidencial estaban advirtiendo, que tenía unos costos altísimos. Eso realmente no es, un ministro de Hacienda no puede estar tranquilo con semejantes costos”, enfatizó.

Además, insistió en la posibilidad de renuncia de la ministra, que por lo menos ante la Procuraduría, tiene quejas disciplinarias.

“La primera es porque en todo el proceso de construcción de la Reforma le dio un espacio muchísimo mayor a una organización de la que ella es miembro de junta directiva, que es la Corporación Latinoamericana del Sur. La otra está relacionada con un funcionario que yo denuncié por redes, que había acreditado información falsa para poderse posicionar. Lo demostré, le puse la queja”, detalló Forero.

Frente a lo que suceda luego de la filtración de este documento, se plantean varios escenarios. Para Humberto de la Calle es un “proyecto muerto” y para Forero “las críticas son demoledoras, o sea, sencillamente son críticas muy fuertes. Muestran que no había acuerdo en torno al gabinete, no estaban de acuerdo con la eliminación de la EPS… No sé si Petro va a insistir, si va a apegarse a esto, pero a mi juicio Carolina Corcho debería renunciar”, concluyó.

“Ya hay un texto de la reforma a la salud, y las críticas siguen siendo las mismas”: la ministra Carolina Corcho sobre su propuesta

La ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, es una de las funcionarias del gobierno de Gustavo Petro más mencionadas en medios y conversaciones cotidianas, tanto que en la búsqueda en Google de su nombre ha aumentado. No es para menos si se tiene en cuenta que es la cara visible de una propuesta que ocasionaría un remezón en el sistema de salud de 51 millones de personas.

Y si bien, las entrevistas y respuestas desde el equipo de comunicaciones del Ministerio de Salud son limitadas, en las declaraciones que hace en medio de eventos del gobierno o del ministerio se ha referido con ahínco a las críticas que le llueven por Twitter y en análisis de expertos a la reforma.

“Les cuento algo que me aparece anecdótico porque cuando no había texto la crítica era la misma y cuando hay texto la crítica sigue siendo la misma. Es lo mismo, entonces no hubo diferencia entre que presentáramos un documento de fondo, a que no hubiera documento de fondo, porque entonces es lo mismo. El llamado es a que revisemos, que se pueden hacer propuestas porque obviamente esto va a estar en el juego democrático… Hace 20 días decían no hay texto, ya hay texto y por qué no discutimos sobre el texto”, dijo con su característico tono la ministra Carolina Corcho.