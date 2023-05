“Me duele la salud, en la Cámara no escuchan”: la hermana Inés Delgado le envió duro mensaje al presidente Petro por la reforma

El debate en la ciudadanía y en el Congreso, por la reforma a la salud, ha sido polémico. Los argumentos se han dado en el legislativo, en Twitter y en las calles. Es más, hacia marzo, Pacientes Colombia, que reúne a 196 organizaciones civiles de personas que necesitan especialmente la atención, se manifestaron en varias ciudades del país. Han insistido con preocupación en el miedo que tienen.

Es entendible, sus tratamientos y medicamentos son vitales, las enfermedades con las que viven no les permiten de un ensayo y error para el sistema que hoy, sea como sea, les responde ante diagnósticos como el VIH, el cáncer o las enfermedades huérfanas.

El movimiento Pacientes Colombia convocó a jornada de movilizaciones en contra de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno. Esta foto fue del 9 de marzo de 2023, en Bogotá. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Esta misma organización, que agrupa a pacientes de todas las patologías, tiene varios voceros. Ellos han participado activamente en audiencias públicas y también pidieron, en su momento, la renuncia de la exministra de Salud, Carolina Corcho.

Una de las representantes es la religiosa Inés Delgado, ella envió este viernes una carta al gobierno, que como dicen desde la organización, “de una forma sincera y contundente”, pide atención.

“Lamentamos lo sucedido en la Comisión Séptima de la Cámara. Sin medir las consecuencias, aprobaron a pupitrazo la Reforma a la Salud; no entiendo cómo en un primer momento los representantes estaban en contra de la reforma y por arte de magia cambiaron, sin tener en cuenta a los actores del sistema que son los conocedores de las necesidades del pueblo colombiano”, comenzó expresando en la misiva.

A línea seguida, recordó que el 16 de mayo, importantísimos expertos y voceros del sector salud fueron al Congreso, incluida ella.

“Nos invitaron a la Comisión Séptima de la Cámara, pero lastimosamente nuestras voces no fueron escuchadas, nos hicieron hablar, pero sin ninguna discusión ni repercusión. Eso no es participación”, afirmó.

Agregó que, después de la intervención de casi 20 personas, entre ellos exministros de Salud, voceros de pacientes y EPS, “nada cambió, es un dolor muy grande que los representantes de la Cámara, siendo los voceros de los de los ciudadanos; no les interesa el dolor de los demás. Nosotros no improvisamos; imposible que todos los expertos en salud estén equivocados”, agregó.

PACIENTES HABLAN

hermana Maria Ines Delgado

Carta pública

Presidente Dr. @petrogustavo

Ministro de salud Dr. @GA_Jaramillo @CamaraColombia Dr. @DavidRacero

Me duele la salud de los colombianos, en la cámara no escuchan

Léela y únete pic.twitter.com/IlypoIYg9n — Pacientes Colombia (@Pacientesco) May 26, 2023

A la audiencia pública que se realizó el 16 de mayo asistió el exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien pidió retirar el proyecto de ley. - Foto: Guillermo Torres - SEMANA

A línea seguida, cuestionó y coincidió con otros expertos en que, con el proyecto de ley 339, se podrían agravar los problemas ya existentes.

“Ustedes OYEN, PERO NO ESCUCHAN, solo para justificar lo que quieren hacer, solo Dios sabe lo que va a pasar, especialmente con los más pobres y vulnerables de país. Me pregunto, ¿qué problemas resuelven, con la reforma? Al contrario, habrá más inequidad, sobre todo con las personas, que padecen enfermedades tales como: Cáncer, Enfermedades Huérfanas, Trasplantados, Enfermedades mentales, VIH Sida y todas las demás de alto costo”, aseguró.

Hermana María Inés Delgado en la Comisión Séptima de la Cámara durante la audiencia pública del 16 de mayo de 2023. - Foto: Captura de pantalla Fotograma/ 2:41:46 - Transmisión Comisión Séptima de la Cámara.

“Muchas veces los hemos invitado a la cordura, a no actuar por interés político y económico, pero puede más el dinero, el ídolo de muchos, el cual los llevará a la insatisfacción y a la amargura. Veo imposible llegar con salud a la Colombia olvidada, primero se deben solucionar muchos problemas; de orden público, de recursos humanos, financieros, culturales y todo, los determinantes sociales, que afectan la salud”, insistió.

También dentro de lo mencionado por la religiosa, se menciona un hecho que parece paradójico y es que, a pesar de que el Gobierno de Petro ha sido bastante apoyado por las personas con menos recursos económicos, la hermana sostiene que por esta misma población, ella está enviándoles la carta.

“Creo se va a dar una regresión progresiva y rápida, en los derechos de las personas y especialmente de los enfermos. Llevo toda mi vida al lado de los pobres y solo por ellos, llegaré hasta el final. No tengo color político, solo me mueve el amor a Dios y a la humanidad”, escribió.

Las declaraciones de la religiosa contradicen el ánimo dialogante que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha asegurado que tienen desde el gobierno. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Puso de ejemplo a uno de los países vecinos de Colombia y lamentó lo que está pasando.

“Se me viene a la mente Venezuela, que al principio del gobierno de Chávez tuvo opulencia; me tocó recibir pacientes para trasplante y hoy en día no tiene cómo responder por el pueblo; el único mecanismo fue acallar a todo el mundo, empezando por los medios de comunicación. Qué dolor de nuestra linda Colombia”, se lee.

Finalmente, teniendo muy en cuenta sus creencias, dijo que no puede callar y que espera en Dios.

“Me duele la Patria y mis hermanos. Cuando partan de este mundo no se llevan nada. Cuando se presenten al Señor Dios, dueño de la vida y de la historia. (Si es que creen en Él) ¿Qué le van a presentar? Cuente con mis oraciones; para que piensen muy profundamente las consecuencias reales de la reforma a la salud. Perdonen mis palabras, pero no puedo callar lo que perjudique a los demás; debo hablar por los que no tienen voz y por los que han creído que esto es la panacea; llevados por la ilusión y después viene el desengaño, el dolor y la muerte. Espero solo en Dios que se manifieste en las personas de buena voluntad”, concluyó.

Aquí se puede leer la carta completa.