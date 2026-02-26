SALUD

Neurorrehabilitación robótica busca mejorar la autonomía de pacientes con ELA en Colombia

Con más de 3.000 casos en el país, la enfermedad neurodegenerativa enfrenta retrasos diagnósticos; la tecnología aplicada en rehabilitación permite fortalecer capacidades funcionales.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 4:30 p. m.
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) afecta a cerca de medio millón de personas en el mundo. En Colombia, se diagnostican en promedio cuatro nuevos pacientes cada mes, con un total que supera los 3.000, concentrados principalmente en Bogotá, Medellín y Cali. El diagnóstico suele ocurrir entre los 40 y los 70 años, con un pico alrededor de los 55, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social. La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común en el país, después del Alzheimer y el Parkinson.

A nivel global, la ELA presenta una incidencia anual de entre 2 y 3 casos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de hasta 11 por cada 100.000 personas. Tras el diagnóstico, la esperanza de vida varía entre 2 y 5 años, dependiendo de la calidad de la atención, la respuesta clínica y el acceso a programas de rehabilitación especializados. La enfermedad se manifiesta con debilidad en manos, brazos o pies, dificultades para hablar o tragar, y progresivamente afecta actividades básicas como caminar o comer. Uno de los mayores retos en su atención es el retraso diagnóstico, que puede extenderse hasta doce meses desde los primeros síntomas.

Frente a este panorama, Mobility Group, un centro de neurorrehabilitación en Bogotá, ha desarrollado un modelo que integra robótica, biónica, realidad virtual e inteligencia artificial, apoyado por un equipo interdisciplinario.

La neurorrehabilitación con un equipo interdisciplinario y el uso de la alta tecnología permite estimular la neuroplasticidad cerebral en distintas etapas de la enfermedad. Por eso, contar con un diagnóstico oportuno es clave: cuanto antes se inicie el proceso, mayor es la ventana para aprovechar esa capacidad de adaptación”, explicó Betsy Jaramillo, coordinadora de rehabilitación clínica del centro.

El modelo considera aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales de los pacientes, y busca potenciar la autonomía y la reintegración social. “La robótica nos permite ajustar con precisión el nivel de asistencia a las capacidades de cada persona, entrenar funciones como la marcha o el equilibrio y, al combinarlo con entornos virtuales, activar simultáneamente cuerpo y mente. Eso marca una diferencia real en la autonomía del paciente”, agregó Jaramillo.

La participación activa del paciente y de su familia es clave para los resultados terapéuticos. Este enfoque, que combina tecnología y humanización, representa un cambio de paradigma: de un modelo centrado en la discapacidad a uno enfocado en capacidades, autonomía y dignidad.

