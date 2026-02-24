ELA, la enfermedad que sufrió Eric Dane y que otras celebridades han padecido

El actor estadounidense Eric Dane murió la semana pasada tras una dura batalla contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025.

La familia del popular intérprete, que alcanzó la fama mundial por dar vida al doctor Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy, confirmó el deceso. “Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde después de una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, señaló el comunicado difundido por la prensa norteamericana.

Además, sus seres queridos quisieron destacar que “a lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otras personas que se enfrentaban a la misma batalla. Lo echaremos mucho de menos y lo recordaremos siempre con cariño”. “Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el amor y el apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesa este momento tan difícil”, concluye el texto.

Stephen Hawking, Aaron Lazar, Eric Stevens, John Driskell Hopkins y Joe Bonsall son otras personas conocidas que también padecieron la enfermedad.

Stephen Hawking. Foto: AFP

¿Qué es la ELA?

La OMS declaró el 21 de junio como el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, con el objetivo de que los gobiernos refuercen el sistema de salud, así como el financiamiento a proyectos de investigación científica que permitan mejorar la atención y tratamiento a los pacientes afectados por dicha enfermedad.

Según estudios científicos, la ELA puede atacar a cualquier edad, aunque los síntomas pueden presentarse entre los 55 y los 75 años, toda vez que las personas suelen ser más vulnerables durante ese rango de madurez.

Asimismo, la probabilidad de heredar la ELA se encuentra entre el 5 y el 10 %, sin embargo, algunos pacientes portadores de la enfermedad pueden sufrir síntomas de demencia, y entre el 12 al 20 % de los casos familiares provienen de mutaciones genéticas que facilitan la producción de la enzima de cobre-zinc superóxido dismutasa, conocida científicamente como SOD1.

La Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de España asegura que la ELA suele presentarse en las personas de forma asintomática, aunque en el grado avanzado algunos de los síntomas suelen ser espasmos musculares en brazos, piernas, hombros, lengua, así como rígidos calambres musculares, debilidad muscular, y dificultad para masticar.

Uno en diez casos de ELA se debe a un defecto genético. La causa se desconoce en la mayoría del resto de los casos.

Los investigadores detallan que las células nerviosas (neuronas) motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección empeora lentamente. Cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar.

“Tener un familiar que presente una forma hereditaria de la enfermedad es un factor de riesgo de ELA. Otros riesgos incluyen el servicio en las fuerzas armadas. Las razones de esto no están claras, pero puede tener que ver con la exposición ambiental a toxinas”, acotan.

La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras la demencia y la enfermedad de Parkinson.