Pese a lo que dijo el presidente Gustavo Petro, Colombia entró al top 10 de países con la mejor inclusión de salud en el mundo, según ‘The Economist’

La OMS determinó que “la salud no empieza en un hospital o clínica, comienza en los hogares, comunidades, con la comida que se come y con el agua que se bebe, el aire que se respira, en las escuelas y en los lugares de trabajo”.

Un reciente informe de The Economist reveló los diez países con mejor puntuación en el acceso a la salud. Según el estudio, es necesario un índice de inclusión porque los enfoques se han centrado en ampliar el acceso a los servicios de atención médica.

Sin embargo, incluso los países con acceso aparentemente universal tienen grandes desigualdades en resultados entre sus poblaciones.

El presidente Gustavo Petro espera radicar su reforma a la salud a comienzos del próximo año. - Foto: Archivo posesión Gustavo Petro - Presidencia

En el estudio se indica que, por lo general, las personas con los ingresos más altos disfrutan de una mejor salud y mayor cantidad de años de vida, mientras las personas con menores ingresos son los más vulnerables a la morbilidad y mortalidad.

“Sabemos que existen desigualdades generalizadas en los resultados de salud. Medir las desigualdades en los resultados por sí sola no puede explicar por qué surgen y persisten tales diferencias. Estas desigualdades podrían, por ejemplo, ser evidencia de la inequidad de la prestación de atención médica y apoyo social, determinantes sociales más amplios de la salud o diferencias en la capacidad de participar en un estilo de vida que mejore la salud”, dice el informe de The Economist.

En el informe se tuvieron en cuenta los resultados de un “índice de inclusión” que surgió del reconocimiento de que la salud es una construcción compleja y que los sistemas por sí solos no pueden garantizar una buena salud para todos.

El objetivo es buscar que los formuladores de políticas tengan a su disposición un índice de “entradas” en lugar de “salidas”. No se miden las desigualdades en los resultados, sino las diferencias de políticas que han llevado a esas disparidades en los resultados.

Colombia entró al top 10 con la mejor puntuación en el índice de inclusión de la salud en el mundo. Quedó en el sexto lugar por debajo de Tailandia, Canadá, Corea del Sur, Reino Unido y Francia, y por encima de Australia, Polonia, China y Filipinas.

Según el informe, la buena salud se basa en un ecosistema que abarca muchos sectores. Este ecosistema incluye una buena vivienda en un entorno que promueva la salud, acceso a una buena educación, oportunidades para estar físicamente activo y acceso a una dieta equilibrada. De acuerdo con estos indicadores, a Colombia le fue bien.

Estos factores, entre otros, a menudo son colectivamente denominados determinantes sociales de la salud. La OMS calcula que entre el 30% y el 55% de los resultados de salud pueden atribuirse a dichos determinantes.

Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo; Presidente de la República, Gustavo Petro; Ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho; Alcalde de Aracataca, Luis Emilio Correa. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Lo que llama la atención, de acuerdo con los resultados, fueron las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que “Colombia tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo”. Petro lo dijo para defender la nueva propuesta en el modelo que ha desatado fuertes críticas contra la ministra de esa cartera, Carolina Corcho.

“Algunos indicadores mundiales por los cuales se determina si un sistema es eficaz o no, muestra tasas de mortalidad y nuestro sistema actual de salud no funciona bien para los que no tienen recursos en Colombia. Por ejemplo, el indicador de mortalidad por cáncer de mama, el primer tratamiento es 106 días después, es decir tres meses después, muchas mujeres mueren antes del primer tratamiento, la tasa es alta en Colombia, no porque se enfermen más que en otros lugares del mundo, sino que no son atendidas como en otras zonas del mundo”, sostuvo Petro.

Ante esas declaraciones, médicos salieron a contradecir al presidente y manifestaron que no es cierto que Colombia tenga “uno de los peores” sistemas de salud del mundo.

“La respuesta es no. Tenemos informes de organismos internacionales (...) que reconocen en el sistema colombiano algunas fortalezas. Definitivamente no está entre los mejores, pero sí podemos afirmar con contundencia que no es uno de los peores”, dijo a SEMANA Jairo Humberto Restrepo, coordinador del grupo de economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, tras hacer alusión a un informe de The Economist que ubica a Colombia entre los 10 países con un mayor grado de inclusión.