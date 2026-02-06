Mundo

“Esfuerzo inútil”: la dura crítica de ‘The Economist’ a la política antidrogas del Gobierno Petro

La revista cuestiona la estrategia contra el narcotráfico y sostiene que el aumento de incautaciones solo evidencia la expansión de la producción.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

6 de febrero de 2026, 11:05 p. m.
'The Economist' alerta sobre la política de erradicación del Gobierno Petro.
'The Economist' alerta sobre la política de erradicación del Gobierno Petro. Foto: SEMANA / Captura de pantalla

La política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro enfrenta una dura crítica internacional. En un extenso reportaje desde el sur de Colombia, The Economist describe la estrategia oficial contra el narcotráfico como un esfuerzo costoso que no logra frenar la expansión de la cocaína y que, en el fondo, deja intactas las causas estructurales del negocio ilícito.

El texto inicia con una escena narrada en el Putumayo, con helicópteros Black Hawk sobrevolando selvas marcadas por zonas quemadas para el cultivo ilegal de coca, comandos de élite descendiendo para destruir laboratorios improvisados y comunidades atrapadas en la guerra entre el Estado y la violencia de los grupos criminales. Desde Villagarzón, señala la revista, el río Putumayo sigue siendo una ruta clave para sacar droga hacia Ecuador y de allí al resto del mundo.

Esta es la pobre meta de erradicación de cultivos ilícitos en el Gobierno Petro durante 2025

La operación descrita forma parte de la estrategia del gobierno Petro, basada en tres frentes, como la incautación de cargamentos en puertos, captura y extradición de capos y destrucción de laboratorios. El Ejecutivo ha presentado el aumento en las incautaciones como un logro. Según cifras oficiales citadas por The Economist, entre agosto de 2022 y finales de 2025, Colombia interceptó 2.840 toneladas de cocaína, un 61 % más que en un periodo comparable del gobierno anterior.

Gustavo Petro habla sobre estrategia de erradicación de cultivos.
Gustavo Petro ha impulsado la nueva estrategia de erradicación de cultivos. Foto: Captura de pantalla, Getty Images

Sin embargo, para la revista británica, ese dato revela más bien la magnitud del problema. La producción de cocaína en Colombia alcanzó en 2024 un récord de 3.001 toneladas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), un 13 % más que el año anterior y más del doble que en 2021, antes de la llegada de Petro al poder. Para los críticos, el crecimiento de la producción es evidencia del fracaso de la estrategia actual.

Deportes

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

Mundo

La promesa de Jorge Rodríguez que llena de ilusión a familiares de presos políticos en Venezuela

Deportes

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Mundo

Bolivia busca establecer embajadores con EE. UU. tras 18 años, pero no quiere perder a otro aliado clave

Mundo

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

Estados Unidos

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

Estados Unidos

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

Política

Colombia no erradicará más cultivos ilícitos: advierten que Petro dejará un “narcopaís” como legado

Política

Ministro del Interior confirmó que la orden presidencial de suspender la erradicación forzada se ejecutará de “forma inmediata”

Nación

Erradicar la hoja de coca no será una “prioridad” en la nueva estrategia del Gobierno para combatir el tráfico de drogas

“Esta cifra simplemente revela la enorme escala de la producción, que se ha expandido junto con los campos de coca de Colombia”.

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

El reportaje subraya que la erradicación golpea sobre todo a los eslabones más débiles. En uno de los laboratorios allanados, una mujer identificada como Esperanza observa cómo los agentes se preparan para destruir su único sustento. “Si queman esto ahora mismo, nos quitarán el único apoyo que tenemos”, dice, al explicar que tiene tres hijos y que no recibe ayuda del Estado.

La revista brítanica criticó la estrategia de erradiación en el país.
La revista brítanica criticó la estrategia de erradiación en el país. Foto: Daniel Reina Romero

Para The Economist, la sustitución de cultivos avanza con lentitud y enfrenta obstáculos estructurales: falta de carreteras, mercados limitados para productos legales y la presencia constante de grupos armados. Según datos oficiales citados, el gobierno solo ha logrado sustituir 30.500 hectáreas de coca, cerca del 12 % del total sembrado en el país.

La revista también cuestiona la relación del Ejecutivo con la ONUDD. Petro ha criticado la metodología del organismo, ha bloqueado la publicación de su último informe y amenazó con marginarlo del monitoreo de cultivos, una decisión que, advierte The Economist, podría afectar la cooperación internacional en seguridad y lucha antidrogas.

ONG advirtió presuntas falencias en los cálculos de cultivos ilícitos en el país

El contexto internacional agrava la presión. Donald Trump ha acusado a Petro de tolerar el narcotráfico, retiró a Colombia su certificación como aliado antidrogas y ha advertido que, tras la operación militar en Venezuela, Colombia podría ser el próximo objetivo. Una frágil tregua diplomática se mantiene tras la reunión entre ambos mandatarios de esta semana, pero podría romperse en un próximo encuentro.

Más de Mundo

x

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

The Economist alerta sobre la política de erradicación del gobierno Petro.

“Esfuerzo inútil”: la dura crítica de ‘The Economist’ a la política antidrogas del Gobierno Petro

Jorge Rodríguez sostiene en sus manos el proyecto de Ley de Amnistía

La promesa de Jorge Rodríguez que llena de ilusión a familiares de presos políticos en Venezuela

Super Bowl Clima

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, y secretario de Estado, Marco Rubio

Bolivia busca establecer embajadores con EE. UU. tras 18 años, pero no quiere perder a otro aliado clave

El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images)

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

x

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

La nueva herramienta de UHN Plus permite a los hispanos en EE. UU. conocer a sus representantes y cómo votan según su código postal.

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Casi 100 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Foto: Cancillería

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Noticias Destacadas