Pilas: esto es lo que dicen los gases sobre la salud intestinal

Las flatulencias o gases generalmente son asociados con incomodidades entre las personas que por accidente o por algún malestar general asociado con el sistema digestivo no tienen otra opción que expulsarlos, sin embargo, estos serían un claro indicador sobre el estado de salud del organismo, por lo que algunos expertos han considerado prestar más atención a algunos detalles relacionados con los gases.

Según describe el portal Medline Plus, los gases son causados por consumir “alimentos difíciles de digerir como la fibra. Algunas veces, agregar más fibra a la dieta puede causar gases temporales”, o por comer y beber alimentos que “el cuerpo no puede tolerar. Por ejemplo, algunas personas tienen intolerancia a la lactosa y no pueden consumir o tomar productos lácteos”.