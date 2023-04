Por liquidación de su EPS está a la deriva tras cirugía de corazón abierto y buscando dónde pasar la noche

El pasado jueves Víctor Manuel salió de una de las cirugías más complejas que tiene que soportar el ser humano, pues requirió que el procedimiento fuera a corazón abierto. Llevaba 5 meses presentando problemas cardiacos, es oriundo del departamento de Antioquia, exactamente de un municipio conocido como San Carlos, a 5 horas de Medellín. Su vivienda queda en una finca retirada del casco urbano.

Duró más de mes y medio hospitalizado en el municipio de Rio Negro. Después de mucho insistir con su eps, Ecoopsos, logró que le autorizaran la cirugía, pero lo remitieron a la clínica Cardio Vascular de Soacha, cientos de kilómetros de su ciudad de arraigo, donde no tiene familiares ni ningún conocido. Razón por la cuál la eps se comprometió en su momento a trasladar en ambulancia terrestre (13 horas de recorrido) ida y vuelta al paciente. Brindarle un albergue a él y su acompañante y además alimentación, debido a la compleja situación y tras una tutela de por medio.

Por presunto maltrato y discriminación laboral, Procuraduría formula cargos contra exfuncionaria de Superintendencia Nacional de Salud - Foto: Superintendencia Nacional de Salud

El procedimiento quirúrgico fue un éxito, tanto así que este miércoles le dieron de alta para evitar infecciones, pero debe estar cerca a la zona por si se presenta alguna complicación y además poder asistir a la cita de control que se realizará el próximo 5 de mayo. Lo preocupante es que mientras Víctor estaba en el proceso posquirúrgico se enteró que la EPS Ecoopsos fue liquidada por la Superintendencia de Salud y ahora en el albergue aseguran que no pueden recibirlo; pero no solo eso, sino que tampoco le entregan el medicamento que le envió el médico para que el trabajo de los especialistas se mantenga y que Víctor sobreviva.

Ataque al corazón humano. Enfermedad del corazón. ilustración 3d - Foto: Getty Images/iStockphoto

“No sé que hacer, ya del hospital me dijeron que tenía que irme y yo tengo que salirme con él a un andén porque no tengo a nadie que me pueda ayudar”, dijo María García, pareja del paciente, ahogada en llanto que le genera la impotencia. Víctor solía trabajar como conductor de una chiva en el pueblo solos de viernes a domingo y recibía de pago $40.000 al día, por lo que no tiene ahorros con los cuáles cubrir los gastos.

SEMANA contactó a la Superintendencia de Salud que ya está analizando el caso, pero de manera extraoficial se conoció que el hecho de que se anuncie a liquidación no implica que la esp no asuma las responsabilidades ya adquiridas. Se espera que antes de finalizar mes se conozca el nombre la nueva eps a la que será trasladado no solo Víctor sino el resto de los pacientes afiliados a Ecoopsos.

El proceso de auditoría se realizó al hospital del 2 al 6 de junio de 2020. - Foto: Supersalud.

Cabe recordar que mediante un comunicado oficial, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó la liquidación de la EPS Ecoopsos. Entre las causas, explicaron la reiteración y acumulación de deficiencias en la atención de sus 356.845 afiliados.

“La situación a la que llegó la EPS Ecoopsos es otra muestra del incumplimiento sistemático de la garantía al derecho de la salud por parte de estas entidades administradoras de recursos públicos, que ponen en riesgo la prestación de los servicios y la integridad de los ciudadanos”, aseguró el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.

La entidad confirmó que la decisión fue notificada en la tarde de este 12 de abril, mediante la resolución 2023320030002332-6.

Respecto a la población que atiende y que será trasladada a otra EPS, se encuentra en su mayoría en condiciones vulnerables en los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima, Antioquia, Huila, Boyacá, Meta y Córdoba. Específicamente, el 96 % de sus afiliados pertenecía al régimen subsidiado.

“Los afiliados de Ecoopsos pasarán a EPS receptoras designadas por el Ministerio de Salud, las cuales deberán garantizar la continuidad de los servicios y tratamientos de salud de manera oportuna y sin interrupciones”, aclaran.