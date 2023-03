¿Qué siente una persona cuando está en coma?

Varios estudios coinciden en que los pacientes perciben ciertas emociones, pero no pueden manifestarlas.

Algunos misterios de la vida se han ido develando con la ciencia. Con el avance de las investigaciones y el paso de los años, los estudios han esclarecido qué sucede con las personas en estado de coma.

“Algunos pacientes que parecen estar en un estado vegetativo son realmente conscientes de sí mismos y de su entorno y son capaces de crear recuerdos e imaginar cosas como cualquier otra persona”, explicó la doctora Davinia Fernández para Psyciencia.

La psicóloga y logopeda en la Universidad de Oviedo también detalló que no pueden responder al entorno porque una importante ruta de comunicación en el cerebro se encuentra interrumpida.

Esto indica otro de los hallazgos en el estudio publicado en JAMA Neurology, en 2015 y también liderado por la doctora Fernández: un daño estructural en la comunicación entre la corteza motora primaria y el tálamo.

El cerebro es el órgano que controla las funciones del cuerpo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En este mismo portal señalan que se debe tener en cuenta que la corteza motora primaria se encarga de la planificación y la ejecución de movimientos, y que el tálamo es considerado la puerta de la consciencia.

En ese sentido, explican que esta vía de comunicación es fundamental para comprender la razón por la que los pacientes en estado vegetativo son conscientes de su entorno, aun cuando no pueden responder.

Más en detalle, el medio liderado por el licenciado David Aparicio, señala que las personas en este estado no pueden responder a los estímulos porque “existe un daño en las vías que conectan físicamente al tálamo, uno de los centros de nuestra consciencia, y la corteza motora, que impulsa la actividad muscular voluntaria. Y por ello, la persona en coma no puede responder a los estímulos y, por lo tanto, no puede tampoco moverse”.

Hay que tener en cuenta que el tálamo, que está ubicado prácticamente en el centro del cerebro y es considerado el gran regulador de la corteza cerebral, recibe y filtra las sensaciones.

“Sí prestamos atención a las señales relevantes, que son enviadas a la corteza cerebral (la zona más evolucionada del cerebro). Dicha zona se encarga de emitir una respuesta, que, a su vez, es devuelta de nuevo al tálamo, el encargado de ejecutarla”, explica la licenciada Laura Ruiz.

Expertos aconsejan socializar, dormir bien, entre otras recomendaciones para cuidar la salud del cerebro. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Ahora, entre los antecedentes de estudios está el publicado en 2005. Para ese momento, el autor principal, Steven Laureys, del Grupo Científico Coma del Departamento de Neurología de la Universidad de Lieja, le dijo a El Mundo que los datos hallados estaban en la misma línea de trabajos previos. Es decir, constataron que los enfermos en un estado de mínima consciencia (MCS, siglas en inglés) sienten dolor, y también reaccionan emocionalmente.

“Por ejemplo, hemos comprobado que el ruido sin significado emocional (hablar a uno de estos enfermos) provoca una activación neuronal más pequeña que la que desencadena el llanto de un bebé o pronunciar el nombre del enfermo”, aseguró hace 18 años Laureys.

Los investigadores monitorean la reacción de cerebro frente a diferentes estímulos externos. - Foto: Getty Images/Image Source

También por esa misma noticia, SEMANA publicó en su momento la entrevista con quien era el presidente de Brain Trauma Foundation, Jamshid Ghajar. Él citó un estudio realizado por Nicholas Schiff, neurólogo del New York Presbiterian/ Weill Cornell Hospital, que comparó la actividad cerebral de dos hombres con un mínimo de conciencia con la de siete hombres sanos.

Para el experimento se usaron imágenes y grabaciones de casetes con la voz de una persona cercana a los participantes que contaba hechos pasados familiares. El trabajo mostró que cuando los pacientes con lesión cerebral escuchaban las voces, se activaba un patrón en el cerebro similar al de los sanos.

A pesar de esta evidencia, aun los médicos no saben cómo regresar a un individuo de ese estado. De hecho, muchos se podrían mantener en dicha circunstancia la vida entera. Una persona se puede sumir en uno de estos estados cuando a su cerebro le ha faltado oxígeno por más de 10 minutos, ya sea a causa de un derrame cerebral o un infarto. También sucede cuando hay un golpe.