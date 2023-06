Reforma a la salud | Este es el texto que se comenzará a debatir en la plenaria de la Cámara de Representantes

Comienza el segundo de cuatro “rounds” necesarios para una aprobación definitiva de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro. Esta vez la plenaria de la Cámara discutirá el texto que se acordó en la Comisión Séptima de esta misma instancia.

Cabe recordar que en entrevista con SEMANA, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el actual documento de la reforma a la salud se ha modificado en más de un 50 % y afirmó que el proyecto debe aprobarse en esta legislatura porque, de lo contrario, los tiempos no alcanzarían para socializar la importancia de la ley ante el país.

Esto se debe a que el Congreso sesionará hasta el 20 de junio y, posteriormente, el presidente convocará a sesiones extraordinarias 15 o 20 días más con el objetivo de avanzar en la aprobación de la reforma a la salud, además de la laboral y la pensional.

Ahora, sobre el texto que se empezará a debatir, y de acuerdo con las organizaciones médicas, hay puntos por resaltar, pero persisten recomendaciones y reparos que aún consideran, deben ser incluidos en el texto de la reforma a la salud.

Recordaron que la iniciativa busca una “reorganización total de los destinos y usos de los recursos financieros” del sistema de salud. Por ello, para cumplir con el principio de sostenibilidad, le pidieron al Gobierno que dé a conocer cuál es “el costo total de la reforma y de todos sus componentes” y las fuentes de financiación que se usarían para cubrirlos.

“En anteriores comunicaciones hemos manifestado inquietud por el período de transición de 2 años para que la Adres alcance el fortalecimiento que requiere para responder a las funciones que se le asignan en el proyecto de ley. Así mismo, se requiere de la reglamentación del sistema de auditorías previas, concurrentes y posteriores para posibilitar el adecuado control del gasto en salud”, detallaron las organizaciones médicas.

Aquí se puede leer el texto completo que se debatirá.

Fernando Ruiz dice que la reforma a la salud dejará “cientos de miles” de pacientes crónicos en riesgo, ¿por qué?

Ad portas de que la reforma a la salud empiece a ser discutida en la plenaria de la Cámara de Representantes, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, volvió a cuestionar lo que propone ese proyecto de ley. A través de su cuenta de Twitter, advirtió que el articulado podría tener un impacto negativo en la salud de los pacientes que sufren de enfermedades graves, crónicas o huérfanas.

El exministro de Salud y Protección Social de Colombia, Fernando Ruiz Gómez, ha sido uno de los opositores más notables de la reforma al sector. - Foto: Ministerio de Salud

Junto a su trino compartió el video de una mujer de Medellín llamada María Mercedes, quien es madre de una niña de 11 años que padece una enfermedad huérfana y esposa de un paciente oncológico. En la pieza audiovisual, la usuaria agradece la gestión del sistema de salud en los casos de sus familiares.

Una de tantas historias de personas a quienes el sistema de salud ha respondido. Cientos de miles de pacientes que tendrán un inmenso riesgo de ser abandonados por una reforma que desaparece la gestión de la enfermedad de los pacientes crónicos. ⁦@MinSaludCol⁩ pic.twitter.com/CglsB4F2Zj — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) June 1, 2023

“Nos ha ido muy bien. No nos han negado nada, no nos ha faltado un medicamento, no nos han faltado terapias. Esto es todo a través de la EPS y ahora con la reforma que están planteando por parte del Gobierno nos da mucho miedo quedar huérfanos en todo este camino. Siento que hasta este momento nos han funcionado muy bien. Y es realmente preocupante cuando las cosas están funcionando, nos digan que no”, señaló la mujer en el video, que fue realizado por la organización Pacientes Colombia.

Ruiz se refirió al caso y expuso su inquietud por las consecuencias que podría traer el proyecto de ley para los usuarios de las EPS.

“Una de tantas historias de personas a quienes el sistema de salud ha respondido. Cientos de miles de pacientes que tendrán un inmenso riesgo de ser abandonados por una reforma que desaparece la gestión de la enfermedad de los pacientes crónicos”, aseguró Ruiz en su trino.

Se trata de una preocupación frecuente entre varios actores y fundaciones sin ánimo de lucro del sector salud.

De hecho, recientemente se conoció que organizaciones gremiales como la Andi, Acemi, Asocajas y Gestarsalud se unieron con fundaciones de pacientes y varios exfuncionarios del sector salud para impulsar una “firmatón” de una petición que le solicitaba al Gobierno nacional retirar la reforma a la salud.