Preocupante: Cada hora a diez colombianos se les diagnostica una enfermedad de transmisión sexual

El descubrimiento de la circulación del VIH/Sida en el mundo cumplió cuatro décadas el pasado 20 de mayo. En Colombia, se reportan miles de casos del virus cada mes y el Instituto Nacional de Salud (INS) informó 4.716 casos de VIH/Sida en las primeras doce semanas de este año. Para el mismo periodo del año pasado se habían reportado 4.349 casos.

Los hombres son los más afectados y representan el 79,9 % de los contagios. Esto equivale a 3.770 casos en población masculina. Las mujeres, mientras tanto, representan el 20,1 % de los casos, unos 946 contagios.

Sobre las vías de contagio que causaron la mayoría de las ITS, la transmisión sexual fue la principal vía, indica el INS. - Foto: Getty Images

Las cifras muestran que para ambos sexos las personas más afectadas se encuentran entre los 25 y los 29 años.

Así mismo, el INS compartió los datos que maneja sobre las vías de contagio que causaron la mayoría de los casos: la transmisión sexual fue la principal vía y se identificó como la causa del 98,6 % de los casos, le siguieron los contagios de madre a hijo durante el embarazo con el 0,21 % y el uso de drogas inyectables, que se presentó en el 0,2 % de los casos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, cada hora a diez colombianos se les diagnostica una ITS, principalmente VPH, sífilis, herpes y gonorrea.

“Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son causadas por varios agentes patógenos principalmente del grupo de bacterias y virus. La etapa de la vida de mayor riesgo de transmisión de las ITS está comprendida entre la adolescencia y el comienzo de la edad adulta; las mujeres son más propensas a tener ITS sin síntomas visibles”, señala el ministerio de Salud.

Estas son las enfermedades más comunes entre los colombianos:

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Es una infección de transmisión sexual que se transmite por medio del contacto genital y es la ITS más común del mundo. De los 100 tipos existentes, la mayoría son asintomáticos y transitorios, por lo que desaparecen con el tiempo y sin necesidad de tratamiento. En otros casos, puede provocar verrugas genitales, anormalidades en las pruebas de Papanicolaou o cáncer de cuello uterino.

Según la organización Prueba para la Vida, más del 80 % de las personas sexualmente activas se contagian de VPH en algún punto de sus vidas. Por lo tanto, su detección y tratamiento temprano pueden prevenir casos de cáncer.

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual contagiosa. - Foto: Getty Images

Sífilis

Es producida por la Treponema pallidum, bacteria que se transmite principalmente por contacto sexual y actúa en diferentes órganos. Y al cabo de 6 semanas después de incubarse produce úlceras indoloras parecidas a una herida abierta en los genitales. Luego se inicia la sífilis secundaria, que aparece hasta seis meses después de la desaparición del chancro y se caracteriza por dolor de cabeza, fiebre, ganglios crecidos y lesiones rosadas y sin dolor en manos y plantas de los pies, además de verrugas cerca de donde se formó el chancro. Estas lesiones son contagiosas.

Herpes

El herpes genital es una enfermedad muy común, causada por el virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2. - Foto: Getty Images

El herpes genital es una enfermedad muy común, causada por el virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2. Se calcula que una de cada seis personas entre los 14 y los 49 años lo tiene, y se transmite por relaciones sexuales, anales, vaginales u orales. La forma más común es el contacto con personas que presenten lesiones activas por el virus (ampollas o llagas) o a través de secreciones genitales e, incluso, la saliva.

Entre los síntomas están dolor intenso y ampollas dolorosas en áreas genitales que se pueden convertir en llagas. En casos agudos puede haber inflamación de ganglios, y en ocasiones se presentan dolor, escalofrío, fiebre y sensación de cansancio.

Gonorrea

Es una enfermedad de transmisión sexual contagiosa, cada vez más resistente a los antibióticos, lo que la hace más difícil de tratar, según ha advertido la OMS.

La bacteria que la produce se contagia por vía sexual y tiene un período de incubación de entre dos y ocho días, al cabo de los cuales se presentan los síntomas, que en los hombres se manifiestan con ardor al orinar y la presencia de una secreción amarillenta que sale por la uretra y con frecuencia se acompaña de una necesidad de orinar más veces que de costumbre, así como de malestar general.