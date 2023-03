Reportan 48 focos de contagio por gripe aviar en Colombia: 218 personas han dado negativo para el virus

Por lo pronto, no se han registrado infecciones en seres humanos. Ocho focos estaban activos hasta el pasado 25 de febrero.

A 48 subió el número de focos de gripe aviar que ha reportado el Instituto Colombiano Agropecuario en territorio nacional hasta el pasado 25 de febrero.

Según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), estos focos se han identificado en estas zonas del país: Chocó, Bolívar, Sucre, Magdalena, Córdoba, Cauca y Nariño. Mientras que en el Cauca el foco de infecciones se presentó en aves silvestres, en los demás departamentos se registró una circulación del virus entre aves de traspatio.

“A la fecha se encuentran activos ocho focos en los municipios de Cumbitara, El Tambo, La Florida y Pasto, en Nariño y Guapi, en Cauca”, indicó el INS en su más reciente Boletín Epidemiológico Semanal.

Así mismo, esa entidad confirmó que a nivel nacional no se han registrado casos de infecciones de gripe aviar en seres humanos, pues señaló que el sistema de salud colombiano ha recogido 218 muestras de personas que no solo habían tenido contacto con aves enfermas en las zonas donde había focos de contagio, sino que también presentaron síntomas de infecciones respiratorias. No obstante, indicaron que todas las pruebas han dado resultado negativo.

En todo caso, el INS ha señalado que dos de cada 10 personas que fueron sometidas a estas pruebas (alrededor del 19,7 % de los individuos) dieron positivo para otros virus respiratorios.

También dieron cuenta de las acciones que están implementando las autoridades locales y nacionales para seguirle la pista al virus. “En Nariño se están realizando actividades de vigilancia en salud pública como seguimiento diario a contactos humanos, búsqueda activa comunitaria, búsqueda activa institucional, investigación epidemiológica de campo y desplazamiento de equipos de respuesta inmediata del nivel municipal, departamental y nacional”, informó el INS en su boletín.

El consumo de huevos y de pollo no está asociado a ningún riesgo de contagiarse de gripe aviar. - Foto: Getty Images

Mientras tanto, señalaron que en el departamento del Cauca las autoridades locales están iniciando “actividades de vigilancia en salud pública”.

Sobre los recientes brotes de influenza aviar que se han registrado a nivel nacional, y que también han causado miles de infecciones y muertes de animales en todo el mundo, el INS ha hecho un llamado a la calma.

La gripe aviar puede afectar tanto las aves silvestres como a las aves de traspatio. - Foto: REUTERS

“El contagio no se da por consumo de huevo o pollo, sino por el contacto estrecho de fluidos con animales infectados y de corral. La actual situación no amerita especial preocupación por parte de la comunidad, pero sí debemos estar atentos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país”, dijo recientemente el director del INS, Giovanny Rubiano García.

Esa entidad también ha liderado distintos espacios técnicos para hacerles frente a los brotes y reducir la afectación entre aves silvestres y de traspatio. “No hay que alarmarse, pero sí prepararse. La idea de la mesa técnica es mediante articulación de distintos expertos y técnicos fortalecer la preparación frente a la influenza aviar”, puntualizó Rubiano García.

El mundo está inquieto por la gripe aviar

En los últimos meses continentes como América, Europa y Asia han registrado múltiples brotes nuevos de gripe aviar en sus países. En la región de Latinoamérica, algunos de los países más afectados han sido Colombia, Ecuador, Perú y Argentina.

En Perú, por ejemplo, las autoridades sanitarias anunciaron recientemente que la circulación de esta influenza podría haber causado la muerte de unos 3.487 lobos marinos entre noviembre del año pasado y febrero de este año.

Así mismo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú (Senasa) indicó recientemente que extendía la emergencia sanitaria por este virus hasta el próximo 31 de diciembre, debido a las grandes afectaciones que ha causado en la fauna de su territorio. Incluso señalaron que este periodo podría ampliarse de acuerdo con la evaluación epidemiológica”.

En otras partes del mundo, además, se han registrado algunos casos en humanos. En China, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un nuevo contagio en una mujer de 53 años durante la semana pasada.

Las aves en las zonas de focos de contagio requieren de cuidados especiales para evitar que se infecten. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En Camboya, a mediados de febrero se conoció el caso de un padre y unas hijas que resultaron contagiados de gripe aviar. La niña, que apenas tenía 11 años, falleció a raíz del contagio. No obstante, descartaron que la transmisión se diera entre humanos, algo que representaría una mayor amenaza para la salud pública mundial.