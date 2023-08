Revistas médicas se unen para manifestar preocupación por la amenaza nuclear “creciente”

El desarrollo de materiales bélicos nucleares podría representar un riesgo grave para la salud pública mundial. Al menos así lo señalaron cerca de cien revistas médicas de todo el planeta, las cuales se unieron para hacer un particular llamado en el que les piden a los estados nacionales eliminar las armas nucleares de sus agendas políticas.

Pero no es el único foco de inquietud. Corea del Norte también ha hecho reiterados lanzamientos de misiles y muestras de su poderío bélico en múltiples ocasiones , lo cual ha generado zozobra en países como Japón y Corea del Sur.

“El peligro es importante y creciente”, escribieron en un editorial conjunto los editores jefes de once revistas de prestigio, entre ellas BMJ, Lancet, JAMA o New England Journal of Medicine.