Ruptura silenciosa: cinco señales que indican que estaría sucediendo en su pareja, según psicólogo estadounidense

La relación de pareja es el tema más frecuente en las canciones de cualquier género, también una de las razones más comunes por la que se asiste a terapia psicológica. Y por todo lo que generan puede ser uno de los temas que preocupan cuando algo no se siente bien.

“Me siento solo, no me comprende, no me siento deseada, ya no es lo mismo”, esas y otras frases pueden ser las primeras indicaciones de algo a lo que se le denomina la ruptura silenciosa o quiet dumping.

“Si siente una erosión inquietante de la conexión emocional y la cercanía en su relación, puede indicar que su pareja está “desechando silenciosamente” o “renunciando silenciosamente” a su relación. En pocas palabras, el dumping silencioso puede sentirse como vivir con un compañero de cuarto desinteresado: no puede obtener ninguna alegría de estar juntos y simplemente coexistir por el simple hecho de hacerlo”, explica Marcos Travers para Forbes.

Las conversaciones honestas pueden aportar a comprender lo que sucede en la relación. - Foto: Getty Images / LumiNola

Agrega, que en vez de adoptar un enfoque saludable y enfrentar la ruptura de frente, la pareja probablemente permanece en la relación sin un compromiso activo, “tal vez con la esperanza de que usted inicie la ruptura porque no puede abordar el tema”.

En ese sentido, explica que esa ruptura silenciosa se puede manifestar de varias maneras, y ello también puede dificultar la identificación. Aun así, estas cinco señales pueden dar un poco más de claridad.

La oxitocina ayudaría a mejorar la condición de corazones rotos. - Foto: Getty Images

Disminución de la disponibilidad emocional. Detalla que esta se evidencia cuando hay una respuesta menor a las necesidades emocionales de la pareja, “haciendo que la pareja se sienta ignorada, desconectada, molesta y/o confundida”. Desvinculación de la resolución de conflictos. Se presenta cuando evade o se retira de las confrontaciones o de las discusiones difíciles y trascendentales, lo que “contribuye a una creciente división en la relación”. Disminución de la intimidad y el afecto. Trata de una disminución en las muestras de afecto, los momentos íntimos y las experiencias compartidas. Ello lleva a la sensación de distancia física y emocional. Falta de esfuerzo en el mantenimiento de la relación. Se demuestra en la falta de voluntad para invertir tiempo, energía y consideración que nutra la conexión del binomio. Mayor enfoque en actividades egoístas. Se refiere a priorizar metas, pasatiempos e intereses personales, conectado al aislamiento y a una desconexión creciente.

¿Qué hacer ante esta situación?

El doctor Travers explica que se debe fomentar la comunicación abierta y honesta y esto más que sugerencia es algo documentado por la ciencia. En ese sentido, comenta que Current Opinion in Psychology publicó el estudio que destaca la importancia de la comunicación abierta durante los conflictos.

“La oposición directa puede ser beneficiosa cuando se abordan problemas graves y se promueve el cambio, mientras que la comunicación cooperativa con afecto y validación puede ser más beneficiosa en situaciones menos graves o cuando el cambio es poco probable”, señala la investigación.

Para ello, recomienda crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos expresando sus pensamientos y emociones. “Fomente el diálogo abierto, escuchando activamente, mostrando empatía y validando las experiencias de los demás. Una buena conversación sincera puede establecer una base de confianza y facilitar la resolución de problemas subyacentes”, agrega.

Las personas que se sienten más apreciadas por sus parejas románticas informan que aprecian más a sus parejas. - Foto: Imagen Ilustrativa - Getty Images

Asimismo, menciona que se debe generar compromiso por los ‘rituales de relación’, como lo menciona la investigación de Communication Studies. “Sugiere que todas las parejas románticas tienen rituales y que tienden a unirse en torno a cinco temas”, explica.

Esos cinco temas son:

Rutinas diarias. Comportamientos idiosincrásicos. Charla todos los días. Intimidad. Tiempo de pareja.

“Evalúe si usted y su pareja se han mantenido al día con sus rituales. Si no lo ha hecho, reintroducir rituales significativos en su relación puede contrarrestar los efectos del dumping silencioso. Estos pueden ser tan simples como citas nocturnas regulares, comidas compartidas o participar en actividades que tengan un significado para ambos”, específica.

Por último, se refiere a la importancia de la gratitud y el aprecio en las parejas.

“Las personas que se sienten más apreciadas por sus parejas románticas informan que aprecian más a sus parejas. A su vez, las personas que aprecian más a sus parejas informan que responden mejor a las necesidades de sus parejas, y están más comprometidas y es más probable que permanezcan en sus relaciones a lo largo del tiempo”, afirman los autores del estudio Journal of Personality and Social Psychology.