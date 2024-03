“Un niño muere de cáncer cada tres minutos”: experta cuenta en SEMANA los desafíos que tiene la enfermedad en Colombia

Isabelle Villadary: Depende de cómo se vean esos números. Hay un gran volumen de casos no diagnosticados. En el mundo, cada tres minutos muere un niño por cáncer, mientras anualmente somos capaces de diagnosticar 400.000 nuevos casos. Entonces, la preocupación tiene que ver con los que no reciben diagnóstico y viven con cáncer sin saberlo. Ese aumento en el número de casos podría ser efecto de los diagnósticos. Entonces, no necesariamente se trata de un incremento real, puede obedecer a que tenemos mejores capacidades de diagnósticos. Debemos trabajar más en el diagnóstico temprano.

I.V.: Nos convertimos en aliados. No se trata solo de entregar fondos y luego revisar un informe de seguimiento escrito que se rastreará con fines financieros. Es más que eso: darles otros beneficios como invitarlos a congresos para que puedan discutir con proyectos similares en otros países. Mi objetivo es sentir el pulso de los proyectos, conocer los equipos, comprender cuáles son los factores de éxito. La idea es hacer todo lo posible para conectarlos con otros países que también están llevando a cabo proyectos en cuidados paliativos o liderando iniciativas, para que no estén solos en sus desafíos. O puede ser también que los conectemos con miembros del comité de expertos de alto nivel para que puedan discutir desafíos y luego trabajar juntos para encontrar una solución.

I.V.: Desde el inicio del programa My Child Matters, Colombia ha estado muy bien representada. Los proyectos internacionales que provienen del país tienen notoriedad y calidad. Otro factor clave es que tienen líderes que contribuyen a la reputación mundial de Colombia, a través de publicaciones que genera la comunidad científica. En un foro organizado durante mi visita el mensaje clave es que tener éxito en abordar el cáncer infantil es multifactorial. El sistema de salud no tendrá éxito solo, ni las organizaciones de padres o los tomadores de decisiones y las instituciones. Hay espacio para mejorar el seguro de salud universal, algunas leyes y la integración de las organizaciones de padres o encuestas. Creo que hay espacios de mejora en el acceso al aseguramiento universal de la salud, o en la integración de las organizaciones de padres. Lo importante es entender que el cáncer, más que una enfermedad, es un asunto social. Soy francesa y en mi país tenemos una visión muy tradicional, en la que el médico es el que sabe. Así lo manejamos y creo que no es la forma. Entonces, no se trata de encontrar una sola acción mágica, sino de varias acciones en manos de los actores adecuados para hacer la diferencia.