Video | Polémica por funcionarias de Sanitas haciéndose trenzas, mientras usuarios esperan atención; esta es la historia

Después de varios días de intentos por la página web, por la aplicación y por llamada telefónica para recibir una cita, Edwin Suá, afiliado a la EPS Sanitas se acercó -sobre las 11:00 de la mañana- a la sede del Centro Comercial Primavera. Una vez allí, hizo la fila en la zona para trámites administrativos, donde se habilitan las autorizaciones y, para el caso de él, se dan los certificados de afiliación.

“Llegué, había una fila larga con muchos adultos mayores, esperando autorizaciones o entrega de medicamentos que no había. En ese boroló, llegó la compañera a hacerle la trenza y la gente ‘emberracada’”, contó Suá.

“Estaban dos personas atendiendo en las ventanillas de información. Había otra asesora que estaba descongestionado y tratando de ayudar y se movía de un lado a otro. En un momento se paró y comenzó a peinar a la amiga. La indignación es que se pone a hacerle trenzas delante de todo el mundo, que estaba esperando en una fila larguísima”, explicó.

Aunque nadie manifestó la inconformidad de forma verbal en ese momento, Suá, quien también es periodista, le contó a SEMANA que el ambiente de espera y mal genio era evidente.

Trabajadora de una EPS trenza el cabello de su compañera. - Foto: Vídeo suministrado por Edwin Suá

“Yo entiendo que no es culpa de las asesoras. En los casos en lo que no hay medicamentos, la solución no está en manos de ellas. Tras del hecho, se cargan a las trabajadoras porque no hay respuesta positiva para los usuarios que llevan tiempo haciendo fila”, agregó.

Finalmente, luego de cerca de una hora, Edwin pudo sacar el certificado de afiliación y también grabar el video que ha sido ampliamente comentado en redes sociales. Justo, varios de esos comentarios recogen quejas por la atención.

“Común es llegar y están los empleados mirando a todos lados porque “no hay sistema”. Y cuando hay sistema, dos colas de turnos, la manual y la de la máquina. Creo que es para que no quede evidencia de lo que realmente demoramos en ser atendidos”, se lee en una de las críticas.

Comentarios sobre la atención de la EPS. - Foto: Captura de pantalla Twitter

Otros usuarios explicaron las demoras que estaban viviendo. “El servicio es pésimo, me demoré desde el 2 de enero al 19 para que me autorizaran una cita para mi bebé. Me la autorizaron porque me tocó poner una queja en la Superintendencia de Salud y en la Personería de Bogotá”.

Por ahora, no hay una respuesta oficial desde la EPS Sanitas a este video y a las quejas de demoras por parte de los afiliados.

Hackeo a Sanitas: revelaron nuevos datos y Random House amenazó con vender datos de la compañía

Desde el año pasado, la compañía Keralty, de la que hace parte la EPS, confirmó el ciberataque.

La situación que vive la EPS parece de no acabar y ahora tiene nuevos problemas. Además del video viral en redes sociales, en el que una de las asesoras trenza a su compañera, en las últimas horas, analistas encontraron que se revelaron nuevos datos que involucran a otras empresas relacionadas con Sanitas y, además, el grupo de hackers amenazó con publicar la información.

Sergio Martínez, CEO de Keralty, dice que la solidez financiera de la empresa ha sido la clave para navegar la crisis. - Foto: Foto: juan carlos sierra-semana

“Nos gustaría disculparnos por no haber revelado el volcado completo de IMI, ya que de repente recibimos una propuesta para comprar estos datos. Si el trato no se cierra en los próximos días, publicaremos todos los datos como prometimos. En cuanto a Keralty, ya puede echar un vistazo al nuevo paquete de prueba que le espera en la carpeta de Pruebas adicionales de nuestro sitio web”, escribieron en su más reciente mensaje en el grupo de Telegram en el que se pronuncian.