“Esto es un golpe a mi vida”: desgarrador relato en SEMANA de profesora que denuncia haber sido agredida por estudiante en Bogotá

En las últimas horas se volvió viral el video en el que una docente, de nombre Dalia, denunció que una estudiante la agredió brutalmente, luego de que le quitara el celular a la menor que lo estaba utilizando mientras ella estaba dando su clase.

“Yo tomo el celular en las manos, ella se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcarme desesperada. Yo invito a los estudiantes para que alguien filme lo que está pasando”, contó la docente en SEMANA, quien resultó con un fuerte golpe en rostro, más exactamente en su ojo izquierdo.

Además de la agresión física, la docente se mostró en SEMANA bastante afectada. Dijo estar devastada con lo acontecido, dado a que jamás se imaginó resultar agredida en medio de sus labores, y menos a manos de una estudiante.

Dalia, la profesora víctima de agresión en clase, en entrevista en SEMANA TV. | Foto: SEMANA

“Me voy para Medicina Legal y allá me da un ataque de nervios y allá me contiene un psicólogo (...) en la parte personal lo más difícil, que no me lo estás preguntando, esto es un golpe a mi vida, a todos los docentes de Colombia. Es un golpe a mi vida porque me hace reconocer muchas cosas valiosas en mí. Y a pesar de eso yo sigo amando educar, sigo amando a los estudiantes, yo no tengo nada contra el estudiante”, agregó Dalia.

Tras la brutal agresión, la docente reveló que ya puso la denuncia ante la Fiscalía y que ahora solo espera que la justicia actúe al respecto.

“Yo voy a seguir el camino y la ruta que me indique la Ley. Yo lamento profundamente las consecuencias que puedan haber, porque seguramente las habrá. Pero pues uno tiene que enseñar que uno es responsable de uno mismo. Cuando agredes a alguien de pronto lo haces sin pensar, pero eso tiene unas consecuencias”, señaló la maestra.

No obstante, la profesora afirmó en SEMANA que en su corazón no guarda “odio” contra la estudiante que la agredió.

La docente mostrando la brutal agresión en redes sociales. | Foto: TikTok: @oscariny33

“Creo que las personas somos mensajeros y alguien la escogió a ella para darme un mensaje. Y fue muy duro, pero también es una prueba de amor. Yo no la rechazaría en absoluto, para nada. Yo no estoy esperando que a esa chica la encarcelen o que sus papás le den su castigo. No me gusta la palabra castigo, me parece un lenguaje muy fuerte, pero sí hay que dar una lección”, aseveró.

La profesora también contó que por cuestiones de seguridad no podrá continuar en el colegio donde ocurrieron los hechos, algo que dijo lamentar porque fue en esa institución educativa donde ella se formó académicamente.

El hecho ha generado indignación entre los docentes. | Foto: Getty Images