Distrito se pronunció por indignante caso de agresión a profesora en colegio de Bogotá: “Hemos actuado de manera inmediata”

Ante esta situación, la trabajadora optó por quitarle el celular, algo que generó una fuerte reacción por parte de la estudiante. “Yo tomo el celular en las manos, ella se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcarme desesperada. Yo invito a los estudiantes para que alguien filme lo que está pasando”, contó la mujer.

“Yo tomo mis cosas y les digo: ‘así es Colombia, chicos, tranquilos que yo me voy’. Y cuando me voy a ir, la estudiante me agarra la puerta, no me deja salir y en ese momento me agrede con un puño muy fuerte con anillos en la cara”, relató la profesora, quien mostró el morado que le dejó el golpe alrededor del ojo.