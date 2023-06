Maestra rompe en llanto tras hablar de las burlas de sus estudiantes hacia ella en clase

Una maestra de Educación Física en Chile sufrió matoneo por parte de su estudiantes. El hecho que causó indignación fue compartido por la misma joven a través de su cuenta de TikTok.

Según ella, “no está segura de poder soportar esta situación mucho más tiempo”. Pues la mujer explicó que aún era estudiante de pedagogía de Educación y como requisito para poderse graduar tenía que hacer una práctica profesional como maestra en un centro educativo. Bajo su mando tiene que estar con un grupo de séptimo de bachillerato, el cual le han hecho pasar un “infierno” desde su llegada.

“Tengo un curso que es de grado séptimo que hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo. Yo doy la explicación porque en la práctica profesional se tiene que hacer la clase entera”, detalló la joven en la red social.

Akalia, es como se llama la profesora chilena, donde aseguró que ese trato viene de unas alumnas en especial, más que de los hombres, y dijo que mientras daba sus clases, ellas la miraban mal e incluso la ignoraban.

“También se burlan de mí. Entre ellas se secretean, me miran, se ríen. Cuando yo estoy diciendo que el respeto es importante, se tiran miradas y cosas raras que logro entender porque también tuve su edad y se ríen de mí”, añadió.

En el video publicado en TikTok que aparece como @_alerd, la mujer, en medio del llanto, envió un sentido mensaje a todos los padres de familia que vieran la grabación y les pidió que “aprendieran a educar” porque a esta edad los jóvenes son el reflejo de lo ven y aprenden en casa. Además, insinuó que ni ella ni nadie “debería pasar por estas situaciones”.

“Llamado a educar a sus hijos, a sus hijas. No puede ser que me traten así porque la educación, la primera educación, viene de la casa, no puede ser que me traten así, no puede ser que traten a nadie así, ni a sus compañeras ni a nadie”, puntualizó.

Cabe aclarar que, en una entrevista con un medio chileno, la joven contó que después de hacer pública la situación por la que estaba pasando, el centro educativo no la apoyó, sino que la despidió y le hicieron un daño en su hoja de vida sin pensar en su futuro. Hasta el momento, se desconoce qué más pasó de esta historia.

La despidieron y se vengó de su jefe de la ‘peor’ forma, ¿qué hizo? “Es absolutamente cruel”

Una mujer se volvió viral en las redes sociales, luego de que compartiera cómo se había ‘vengado’ del jefe por haber prescindido de sus servicios. Su ‘originalidad’ llevó a que el video, tendencia en los últimos días, acumule en este momento más de cinco millones de visualizaciones y miles de comentarios.

“Así que me despidieron y el viernes fue mi último día. Fui la única integrante de mi equipo que fue despedida”, comenzó explicando quien en TikTok se identifica como @the.marchie. La mujer, con casi 550.000 seguidores, reconoció que no había tomado de la ‘mejor’ manera su salida e hizo sentir su molestia, pero no verbalmente.

Según la mexicana, que trabajó en un call center, si no se cumplían las 'metas' la jornada podía extenderse una hora (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Reza Estakhrian

En su lugar, decidió colocar pequeñas fotos suyas por toda la oficina, cada una con un mensaje diferente en una pequeña ‘burbuja de conversación’. Según admitió, empleó esa ‘venganza’ para “demostrar que nunca me iré”. Posteriormente, sus ahora excompañeros le comentaron que por su culpa se la habían pasado ‘todo el día’ intentando encontrar cada fotografía.

Sin poder contener su reacción, @the.marchie confesó que su plan no había terminado ahí. “La mejor parte es que enumeré todas esas fotos, pero me salté números. Nunca pienses que los encontrarán todos”, señaló.