“A la gente le da miedo decir que es de centro porque es frío, indeciso, pero las visiones moderadas tienen que dejar de ser miedosas”

“Yo no voy a poner mi ideología política sobre un proyecto político que tiene que representar mayoritariamente al país. Y hoy el país lo que quiere es hacer cosas. Quiere disciplina, quiere cabeza, quiere corazón y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Una disciplina para pensar los problemas con mucha cabeza e implementar las soluciones bien importantes que requiere este país”, agregó Oviedo, al insistir en que el centro puede ser el camino tras la frustración de los colombianos de que el anunciado cambio nunca llegó. “No pasó. Vamos a hablar claro, ya que estamos hablando de política pura, el que gana gobierna para todo. El que gana gobierna para el desarrollo del país, para el progreso de todas las personas que habitan ese territorio. Pero lo que hemos visto es que de cambio no ha habido nada. Al contrario, hemos cangrejeado porque todas las actitudes de este gobierno se justifican, ‘ah, es que en el pasado también era así’. Entonces, ¿por qué en el pasado no se quejaban?”, aseveró. “Entonces, lo que está clarísimo, y lo reflejamos en nuestra respuesta al consejo de ministros del 4 de febrero, es que aquí cambio no va a haber”, señaló.