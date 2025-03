A Petro le enumeraron al aire, una por una, las obras de infraestructura que prometió en campaña: “¿Hay algo?”, le preguntaron

“Yo no hablé carreta, hice Transmilenio, hice las ciclorutas, hice el metro, ¿no? Entonces, ¿alguien conoce un solo proyecto que haya echado a andar Petro? Petro decía que iba a hacer el túnel, a soterrar la autopista Sur en Soacha. ¿Hay algo ahí, un estudio? Dijo que iba a hacer un tren de Villavicencio a Puerto Gaitán. ¿Alguien conoce, no digo la obra, pero una licitación, algo; un estudio, un diseño, algo?”, se preguntó Peñalosa. “Petro dijo que iba a hacer un tren desde Buenaventura a Barranquilla. ¿Alguien conoce algo? Dijo que iba a hacer un aeropuerto en la Alta Guajira. No ha hecho nada, nada”, agregó.