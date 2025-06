Advierten en vivo a la Iglesia católica por “traición” que les haría Petro: “Está ganando tiempo”

El encuentro se espera con mucho hermetismo, pero ya hay voces políticas que advierten que esto podría no salir tan bien. Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA y le envió un mensaje a la Iglesia católica por la supuesta “traición” que les haría el jefe de Estado.

Por lo mismo, Briceño sostuvo que no hay forma de creerle al Gobierno acerca de desescalar el lenguaje y buscar una mayor unión.

En ese sentido, habló de la polémica consulta popular y resaltó la importancia de que los colombianos rodeen por completo al registrador nacional, Hernán Penagos, en su posible decisión de no convocar a las urnas para el próximo 7 de agosto.

“El registrador no puede tomar una decisión inconstitucional. Y si él convoca la elección de la consulta popular, estaría violando la ley y la Constitución puesto que no se cumplieron los requisitos porque no hay concepto favorable del Senado”, manifestó.