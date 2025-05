Advierten que paro nacional de este 28 de mayo no es masivo y sí fue promovido por Petro

Varias voces políticas hablaron en El Debate de SEMANA y dejaron en evidencia la forma en la que Petro sí está detrás de esta convocatoria , aunque no ha tenido el apoyo que pensaba.

Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, aseguró que las centrales obreras no son las únicas que hicieron la convocatoria, sino que está muy claro que el Gobierno y el propio presidente también son responsables.

“Petro no va pasar a la historia por las grandes obras y gestiones que le deje a Colombia, sino por haber sido un mandatario concentrado en promover protestas contra el Congreso ”, señaló.

"Mientras nosotros trabajamos, Petro fracasa con sus convocatorias a paros, a detener la economía del país. Eso no quieren los colombianos, se está equivocando el Gobierno": @ChriGarces #ElDebate https://t.co/IE71z3zJg4 pic.twitter.com/q04ecUkd2P

“Las personas están esperando son respuestas a los problemas que tienen, especialmente los de a pie, los que están en las regiones. (...) No quieren más marchas promovidas por el Gobierno ”, complemento.

Gustavo Petro dice que no convocó el paro de este miércoles y le recuerdan un chat entre él y su ministro Armando Benedetti, revelado por SEMANA

“No intente cruzar la línea, respete la división de poderes y no juegue con candela. Colombia es una democracia de instituciones fuertes y la fuerza pública está junto a las instituciones y no de su lado”, concluyó.