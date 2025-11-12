Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, habló en El Debate de SEMANA sobre el reconocimiento que recibió la capital de Caldas como la mejor ciudad para vivir en América Latina, distinción que le fue entregada por parte de ONU-Hábitart.

El mandatario destacó la seguridad que hay, la buena movilidad en las vías, la limpieza y, especialmente, el sentido de pertenencia que tienen los manizaleños, factores que, según él, han ayudado a que sea una de las mejores ciudades para vivir.

Sin embargo, advirtió que hay dos aspectos que le generan preocupación. El primero tiene que ver con la inseguridad, en particular con el aumento de los homicidios.

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Ya tenemos el mismo número que el año pasado, por lo que van a aumentar por ahí en cuatro o cinco”, dijo. Rojas explicó que esto se debe a que empezaron a presentarse sicariatos, un problema al que le están intentando hacer frente.

El otro aspecto que le preocupa al alcalde es la falta de programas de vivienda por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Rojas sostuvo que, más allá de las diferencias políticas entre las administraciones, lo importante es proteger a las personas que viven en zonas de riesgo.

"Veo a Colombia con profunda preocupación. Nos preocupa la falta de inversión y un apoyo claro y decidido al privado": @JorgeERojasG #ElDebatehttps://t.co/frEy3VUv7c pic.twitter.com/oPnMh5ScXw — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2025

“Los municipios tienen en estos momentos una imposibilidad de sacar un subsidio gigantesco para vivienda”, remarcó, al tiempo que dijo que su administración está buscando otras opciones.

Por lo mismo, Rojas aprovechó para hacerle un pedido, en vivo, al Gobierno Petro, más precisamente a la ministra de Vivienda, Helga Rivas, para que le ayude a solucionar esta situación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La Ministra de Vivienda, Helga María Rivas. | Foto: Lina Gasca

“Nosotros estamos listos para trabajar con ustedes. A mí no me interesa quién sea el gobernante, quién sea el ministro. (…) No nos debe importar la filosofía ni qué pensamos”, manifestó.

El alcalde subrayó que su administración necesita los subsidios del Ejecutivo para complementar los aportes locales y permitir que más familias puedan acceder a una vivienda segura. “Hacemos un espectáculo del programa de viviendas”, sostuvo.

Rojas indicó que ya presentaron en el Ministerio de Vivienda los programas y los proyectos. “Esperemos que el corazón y el bolsillo del Estado se abran”, señaló.

El alcalde aseguró que de esta manera lograrán más de 1.000 viviendas, espacios que le cambiarán por completo la vida a las personas que hoy en día se encuentran en zonas de alto riesgo.

“Estamos listos para trabajar con cualquier ministro; la plata del Estado es de todos y uno no gobierna para los amigos, sino para todo el mundo. Estamos aquí listos para recibir el apoyo y trabajar en equipo”, concluyó.

"Hoy Manizales es fiscalmente auto-sostenible. En este año y once meses no nos ha llegado un peso del Gobierno Nacional, y no estamos llorando. Pagamos impuestos como todo el mundo": @JorgeERojasGhttps://t.co/frEy3VUv7c pic.twitter.com/E8COALXfIE — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2025