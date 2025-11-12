Suscribirse

El Debate

Alcalde de Manizales le hizo pedido en vivo al Gobierno Petro: “Que el corazón se abra”

El mandatario aprovechó un diálogo con SEMANA para hacerle un llamado, en vivo, al Ejecutivo de Petro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Debate
12 de noviembre de 2025, 6:07 p. m.
Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, y el presidente Gustavo Petro.
Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: SEMANA / Foto 2: AFP

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, habló en El Debate de SEMANA sobre el reconocimiento que recibió la capital de Caldas como la mejor ciudad para vivir en América Latina, distinción que le fue entregada por parte de ONU-Hábitart.

¿Por qué Manizales es la MEJOR CIUDAD para vivir en América Latina? Entérese | El Debate

El mandatario destacó la seguridad que hay, la buena movilidad en las vías, la limpieza y, especialmente, el sentido de pertenencia que tienen los manizaleños, factores que, según él, han ayudado a que sea una de las mejores ciudades para vivir.

Sin embargo, advirtió que hay dos aspectos que le generan preocupación. El primero tiene que ver con la inseguridad, en particular con el aumento de los homicidios.

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.
Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Ya tenemos el mismo número que el año pasado, por lo que van a aumentar por ahí en cuatro o cinco”, dijo. Rojas explicó que esto se debe a que empezaron a presentarse sicariatos, un problema al que le están intentando hacer frente.

Contexto: Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, revela qué pesó para ser elegida la mejor ciudad de América Latina para vivir

El otro aspecto que le preocupa al alcalde es la falta de programas de vivienda por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Rojas sostuvo que, más allá de las diferencias políticas entre las administraciones, lo importante es proteger a las personas que viven en zonas de riesgo.

“Los municipios tienen en estos momentos una imposibilidad de sacar un subsidio gigantesco para vivienda”, remarcó, al tiempo que dijo que su administración está buscando otras opciones.

Por lo mismo, Rojas aprovechó para hacerle un pedido, en vivo, al Gobierno Petro, más precisamente a la ministra de Vivienda, Helga Rivas, para que le ayude a solucionar esta situación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Rueda de prensa Ministra de Vivienda Helga María Rivas
La Ministra de Vivienda, Helga María Rivas. | Foto: Lina Gasca

“Nosotros estamos listos para trabajar con ustedes. A mí no me interesa quién sea el gobernante, quién sea el ministro. (…) No nos debe importar la filosofía ni qué pensamos”, manifestó.

Contexto: Así logró Manizales convertirse en la ciudad más moderna de Colombia

El alcalde subrayó que su administración necesita los subsidios del Ejecutivo para complementar los aportes locales y permitir que más familias puedan acceder a una vivienda segura. “Hacemos un espectáculo del programa de viviendas”, sostuvo.

Rojas indicó que ya presentaron en el Ministerio de Vivienda los programas y los proyectos. “Esperemos que el corazón y el bolsillo del Estado se abran”, señaló.

El alcalde aseguró que de esta manera lograrán más de 1.000 viviendas, espacios que le cambiarán por completo la vida a las personas que hoy en día se encuentran en zonas de alto riesgo.

“Estamos listos para trabajar con cualquier ministro; la plata del Estado es de todos y uno no gobierna para los amigos, sino para todo el mundo. Estamos aquí listos para recibir el apoyo y trabajar en equipo”, concluyó.

De esta manera, Rojas invitó al Gobierno a trabajar de la mano con su administración para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de la capital de Caldas, uno de los aspectos que la llevaron a ser elegida como la mejor ciudad para vivir en América Latina.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “¿Cuántas esposas tienes, una?” La curiosa conversación de Donald Trump con el presidente de Siria en la Casa Blanca

2. El lugar de Hawái que perdona tarifas vehiculares a miles de veteranos: el beneficio que marca un antecedente en Estados Unidos

3. “Tarimazo” de Gustavo Petro en Medellín le pasa factura: abren investigación al presidente en la Comisión de Acusación

4. Nuevo tropiezo para el proyecto de Jurisdicción Agraria del Gobierno Petro

5. Javier Sarmiento, designado alcalde de Bucaramanga, avanza en el fortalecimiento de la seguridad: se reunió con Mindefensa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gobierno PetroManizalesJorge Eduardo Rojas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.