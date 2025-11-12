Suscribirse

EL DEBATE

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, revela qué pesó para ser elegida la mejor ciudad de América Latina para vivir

En Manizales, sus habitantes ‘sacan pecho’ tras recibir el reconocimiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Debate
12 de noviembre de 2025, 6:04 p. m.
Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, en entrevista en El Debate de SEMANA.
Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, en entrevista en El Debate de SEMANA. | Foto: SEMANA

Manizales fue escogida como la mejor ciudad para vivir en América Latina, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La capital de Caldas recibió el reconocimiento en los Premios ONU-Hábitat LATAM, durante un evento realizado en Guadalajara, México, donde los jurados evaluaron a ciudades con poblaciones entre 100.000 y 500.000 habitantes.

En el Debate de SEMANA, Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, reveló qué pesó para que esa ciudad se llevara ese distinguido galardón.

¿Por qué Manizales es la MEJOR CIUDAD para vivir en América Latina? Entérese | El Debate

Rojas señaló que los jurados tuvieron en cuenta diversos indicadores técnicos, entre ellos la pobreza, la cobertura de servicios públicos y la calidad de vida.

Contexto: Alcalde de Manizales le hizo pedido en vivo al Gobierno Petro: “Que el corazón se abra”

“La pobreza. Tenemos la menor pobreza monetaria de Colombia. Estamos en el 16 %; tenemos la menor pobreza extrema del país con el 3 %. Tenemos el 91 % de satisfacción de los ciudadanos con su ciudad para vivir. El 85 % del orgullo de sus ciudadanos para vivir. Pero también tenemos cobertura de servicios públicos. Entonces midieron toda esta ciudad. Nosotros estamos en el 100 % del acueducto urbano, 99 % rural, alcantarillado 100 % urbano, más o menos 85 % rural, 100 % de cobertura de energía urbana y rural, gas natural 98 % urbano y 85 % de cobertura de internet”, afirmó Rojas en El Debate de SEMANA.

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Otro indicador evaluado fue la movilidad, aspecto en el que Manizales también se destacó. Rojas resaltó que los habitantes pueden desplazarse de un punto a otro en un promedio de 20 minutos.

“Acabamos de construir una línea de cable aéreo y eso genera que la movilidad media entre los puntos más lejanos sea menor que el resto del país. Acabamos de encontrar que Manizales tiene el tercer ingreso per cápita de Colombia, es decir, primero es Bogotá, segundo Medellín y tercero Manizales. Y cuando midieron todas esas variables, ese comité de científicos nos dieron el premio a la mejor ciudad de América Latina y el Caribe de menos de un millón de habitantes, como mejor ciudad para vivir”, destacó Rojas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo tropiezo para el proyecto de Jurisdicción Agraria del Gobierno Petro

2. Javier Sarmiento, designado alcalde de Bucaramanga, avanza en el fortalecimiento de la seguridad: se reunió con Mindefensa

3. Álvaro Uribe aseguró que “hoy están unidos Maduro y el Gobierno de Colombia”

4. Yeferson Cossio habló de “límites” y no se guardó nada por polémica de viaje de ‘influencers’ a Israel: “No hay plata que valga”

5. Hallan cuerpo desmembrado e incinerado a orillas de un arroyo en Malambo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ManizalesJorge Eduardo Rojas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.