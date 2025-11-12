Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, revela qué pesó para ser elegida la mejor ciudad de América Latina para vivir

Manizales fue escogida como la mejor ciudad para vivir en América Latina, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La capital de Caldas recibió el reconocimiento en los Premios ONU-Hábitat LATAM, durante un evento realizado en Guadalajara, México, donde los jurados evaluaron a ciudades con poblaciones entre 100.000 y 500.000 habitantes.

En el Debate de SEMANA, Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, reveló qué pesó para que esa ciudad se llevara ese distinguido galardón.

Rojas señaló que los jurados tuvieron en cuenta diversos indicadores técnicos, entre ellos la pobreza, la cobertura de servicios públicos y la calidad de vida.

“La pobreza. Tenemos la menor pobreza monetaria de Colombia. Estamos en el 16 %; tenemos la menor pobreza extrema del país con el 3 %. Tenemos el 91 % de satisfacción de los ciudadanos con su ciudad para vivir. El 85 % del orgullo de sus ciudadanos para vivir. Pero también tenemos cobertura de servicios públicos. Entonces midieron toda esta ciudad. Nosotros estamos en el 100 % del acueducto urbano, 99 % rural, alcantarillado 100 % urbano, más o menos 85 % rural, 100 % de cobertura de energía urbana y rural, gas natural 98 % urbano y 85 % de cobertura de internet”, afirmó Rojas en El Debate de SEMANA.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Otro indicador evaluado fue la movilidad, aspecto en el que Manizales también se destacó. Rojas resaltó que los habitantes pueden desplazarse de un punto a otro en un promedio de 20 minutos.