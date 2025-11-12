EL DEBATE
Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, revela qué pesó para ser elegida la mejor ciudad de América Latina para vivir
En Manizales, sus habitantes ‘sacan pecho’ tras recibir el reconocimiento.
Manizales fue escogida como la mejor ciudad para vivir en América Latina, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La capital de Caldas recibió el reconocimiento en los Premios ONU-Hábitat LATAM, durante un evento realizado en Guadalajara, México, donde los jurados evaluaron a ciudades con poblaciones entre 100.000 y 500.000 habitantes.
En el Debate de SEMANA, Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, reveló qué pesó para que esa ciudad se llevara ese distinguido galardón.
Rojas señaló que los jurados tuvieron en cuenta diversos indicadores técnicos, entre ellos la pobreza, la cobertura de servicios públicos y la calidad de vida.
“La pobreza. Tenemos la menor pobreza monetaria de Colombia. Estamos en el 16 %; tenemos la menor pobreza extrema del país con el 3 %. Tenemos el 91 % de satisfacción de los ciudadanos con su ciudad para vivir. El 85 % del orgullo de sus ciudadanos para vivir. Pero también tenemos cobertura de servicios públicos. Entonces midieron toda esta ciudad. Nosotros estamos en el 100 % del acueducto urbano, 99 % rural, alcantarillado 100 % urbano, más o menos 85 % rural, 100 % de cobertura de energía urbana y rural, gas natural 98 % urbano y 85 % de cobertura de internet”, afirmó Rojas en El Debate de SEMANA.
Otro indicador evaluado fue la movilidad, aspecto en el que Manizales también se destacó. Rojas resaltó que los habitantes pueden desplazarse de un punto a otro en un promedio de 20 minutos.
“Acabamos de construir una línea de cable aéreo y eso genera que la movilidad media entre los puntos más lejanos sea menor que el resto del país. Acabamos de encontrar que Manizales tiene el tercer ingreso per cápita de Colombia, es decir, primero es Bogotá, segundo Medellín y tercero Manizales. Y cuando midieron todas esas variables, ese comité de científicos nos dieron el premio a la mejor ciudad de América Latina y el Caribe de menos de un millón de habitantes, como mejor ciudad para vivir”, destacó Rojas.