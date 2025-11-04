Alcalde de Villavicencio le envió mensaje al presidente Gustavo Petro: “Está en deuda con los Llanos Orientales”

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro durante su intervención en el foro SEMANA por Colombia que se llevó a cabo este martes, 4 de noviembre, en la capital del departamento del Meta.

Baquero manifestó que el mandatario está en “deuda” con la región de los Llanos Orientales y le pidió intervenir con recursos ante los problemas que se han registrado en la vía al Llano por los continuos deslizamientos.

“Quiero decirle que, terminando su período, usted está en deuda con los Llanos orientales. Como dice la gobernadora, donde usted puede invertir es en la vía al Llano. Si usted nos soluciona lo de la vía, eso nos da oportunidades, nos brinda tranquilidad a los gremios, los empresarios, los comerciantes, el sector privado, que finalmente son nuestros articuladores desde lo público”, expresó.

El mandatario local también manifestó que el gobierno está en deuda con el país, y puntualmente, con esta región en materia de seguridad y orden público.

“En temas de seguridad está en deuda con el país. Es preocupante mirar cómo se dispararon los grupos al margen de la ley, hacía años que en el Meta no había municipios que generaran miedo al visitarlos”, subrayó.

El alcalde también destacó la necesidad de mejorar el aeropuerto Vanguardia.

“Es una necesidad que tenemos en la región. Es una necesidad para generar las zonas francas que necesitamos generar en un territorio como el nuestro. Hace unos días tuvimos una reunión con el director de la Aeronáutica Civil hablando de las inversiones que se quieren hacer en el aeropuerto Vanguardia”, dijo.