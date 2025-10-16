Suscribirse

¿Aníbal Gaviria le ve posibilidades al petrismo de seguir en el poder? Así respondió

El precandidato presidencial habló en El Debate de SEMANA sobre varios temas.

Redacción Debate
16 de octubre de 2025, 5:43 p. m.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria en entrevista en El Debate de SEMANA, este jueves 16 de octubre. | Foto: Samantha Chavez

Se van acercando las elecciones presidenciales y los precandidatos van ‘abriendo sus cartas’ para llegar a la Casa de Nariño en 2026.

Es el caso del precandidato presidencial Aníbal Gaviria, quien en El Debate de SEMANA fue claro al hablar del petrismo, de cara a la presidenciales del próximo año.

Habla el precandidato ANIBAL GAVIRIA: ¿qué propone para llegar a la Presidencia? | El Debate

El precandidato Gaviria dijo ver poco probable que el petrismo siga en el poder, recalcando que, en las regiones que ha visitado, algunos ciudadanos le han manifestado su disgusto y cansancio que tienen con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Yo verdaderamente creo que el cansancio que tienen los colombianos del actual Gobierno, es tan grande. Uno lo palpa que es supremamente improbable”, dijo puntualmente Gaviria.

De hecho, Gaviria aprovechó para advertir con quiénes no se uniría en una eventual consulta que se lleve a cabo en marzo del próximo año.

Entrevista Yesid Lancheros, director de Semana, al precandidato presidencial Aníbal Gaviria. | Foto: Samantha Chavez

No vamos a consulta el 8 de marzo con cualquier candidato que signifique o simbolice la continuidad del actual Gobierno. Por supuesto, en democracia respetamos esa opción y que ellos se la presenten al país, pero esa opción no tiene afinidad con nosotros”, agregó Gaviria en El Debate.

No obstante, Gaviria también aclaró que no se uniría con cualquier precandidato de la extrema derecha, dado a que dice no sentirse representado con esta.

Contexto: Aníbal Gaviria sorprendió al hablar, en vivo, de una virtud que tiene el presidente Petro: “Hay que reconocerla”

Por ejemplo, un candidato como Abelardo de la Espriella. Porque veo que ese es un candidato que representa lo que no queremos para Colombia, que es la división y el odio; odio de un lado, odio del otro lado. Yo creo claramente que si el país escoge a una opción de extrema, pues está escogiendo a la división, porque esa gente no va a escoger un camino de unidad. Pero nosotros sí; uno tiene que ser claro, tiene que ser firme, pero tiene que decirlo con respeto. Yo digo, respeto esa opción de extrema derecha, que se la presenten a los colombianos, pero no nos vemos representados en ella”, destacó Gaviria.

CURIOSA respuesta de Anibal Gaviria sobre la política, con celular en mano | El Debate

De tal modo, Gaviria mencionó con quiénes tiene más afinidad. Ellos son: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo, Daniel Palacios, entre otros que nos descartaría.

Noticias Destacadas

