¿Aníbal Gaviria le ve posibilidades al petrismo de seguir en el poder? Así respondió

Se van acercando las elecciones presidenciales y los precandidatos van ‘abriendo sus cartas’ para llegar a la Casa de Nariño en 2026.

Es el caso del precandidato presidencial Aníbal Gaviria, quien en El Debate de SEMANA fue claro al hablar del petrismo, de cara a la presidenciales del próximo año.

El precandidato Gaviria dijo ver poco probable que el petrismo siga en el poder, recalcando que, en las regiones que ha visitado, algunos ciudadanos le han manifestado su disgusto y cansancio que tienen con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Yo verdaderamente creo que el cansancio que tienen los colombianos del actual Gobierno, es tan grande. Uno lo palpa que es supremamente improbable”, dijo puntualmente Gaviria.

De hecho, Gaviria aprovechó para advertir con quiénes no se uniría en una eventual consulta que se lleve a cabo en marzo del próximo año.

Entrevista Yesid Lancheros, director de Semana, al precandidato presidencial Aníbal Gaviria. | Foto: Samantha Chavez

“No vamos a consulta el 8 de marzo con cualquier candidato que signifique o simbolice la continuidad del actual Gobierno. Por supuesto, en democracia respetamos esa opción y que ellos se la presenten al país, pero esa opción no tiene afinidad con nosotros”, agregó Gaviria en El Debate.

No obstante, Gaviria también aclaró que no se uniría con cualquier precandidato de la extrema derecha, dado a que dice no sentirse representado con esta.

“Por ejemplo, un candidato como Abelardo de la Espriella. Porque veo que ese es un candidato que representa lo que no queremos para Colombia, que es la división y el odio; odio de un lado, odio del otro lado. Yo creo claramente que si el país escoge a una opción de extrema, pues está escogiendo a la división, porque esa gente no va a escoger un camino de unidad. Pero nosotros sí; uno tiene que ser claro, tiene que ser firme, pero tiene que decirlo con respeto. Yo digo, respeto esa opción de extrema derecha, que se la presenten a los colombianos, pero no nos vemos representados en ella”, destacó Gaviria.