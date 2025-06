Anticipan que Petro no aceptará lo aprobado en la reforma laboral con tal de ir a las urnas con su “consulta popular ilegal”

Pese a las múltiples críticas que está recibiendo, el presidente Gustavo Petro no ha dado marcha atrás y continúa adelante con el decretazo de la consulta popular . De hecho, el documento ya llegó a la Registraduría Nacional para su análisis.

Varias voces políticas hablaron en El Debate de SEMANA acerca de este tema y cuestionaron duramente al máximo mandatario. Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, advirtió que más allá de que la reforma laboral sea aprobada en el Congreso, Petro no desistirá en su objetivo de llevar a cabo la consulta.

El congresista señaló que le pareció muy “extraño” cómo ahora el Pacto Histórico, movimiento que llevó a Petro a la Presidencia, busca no dejar avanzar en la discusión con lo que se está acordando. “Ellos no están contentos con lo que estamos aprobando”, dijo.

“Con esa actitud de ellos, yo lo que veo el próximo lunes es un mensaje de Petro diciendo: ‘A mí la reforma que aprobó el Senado no me sirve’. (...) A ellos al final no les interesan la reforma ni los derechos de los trabajadores, sino la consulta y la plata de esta”, agregó.