Advierten que petristas se desmarcarán de Petro este lunes: “Acuérdese de mí”

Mauricio Gómez Amín, senador por el Partido Liberal, habló con El Debate , de SEMANA . En el marco del debate en el cual participó, para dar cuenta del trámite de la reforma laboral, en contraste con ‘el decretazo’ de la consulta popular, anunciada por el presidente Gustavo Petro , el congresista dijo tener información según la cual algunos petristas no apoyarán al jefe de Estado en el Congreso de la República.

“No voy a decir nombres para no chiviar a nadie, pero ayer yo quedé impactado con senadores de varios partidos políticos, senadores cercanos al presidente Petro, bajándose de la consulta popular 2.0 . Acuérdese de mí, muchos senadores que votaron sí votarán ‘no’ o no se presentarán en la plenaria del Senado, el lunes", aseguró Gómez Amín.

Anticipan que Petro no aceptará lo aprobado en la reforma laboral con tal de ir a las urnas con su “consulta popular ilegal”

“No le estoy diciendo esto porque me lo estoy inventando. Varios senadores, ayer, de varios partidos políticos, incluyo al liberalismo, me dijeron en la plenaria de Senado que, aprobada la reforma el lunes, se bajan de la consulta 2.0″, aseveró.

“Que la gente que labora tenga un contrato laboral y no una mentira de esclavistas. Estamos en el siglo XXI. Seamos modernos. El Senado aún tiene la palabra, que no sea el senado romano de esclavistas, sino el Senado de la República de la gente que trabaja”, agregó.

Previamente, el mismo jefe de Estado, en entrevista con CNN, precisó los argumentos que tuvo el Gobierno nacional para convocar la consulta popular mediante el decreto. “Hay una oposición pequeña a la consulta popular dentro de la población colombiana, de tipo jurídico, y otra de tipo social. La de tipo jurídico dice que las normas no me permiten hacerlo, pero está exactamente explícito en el artículo 33, literal c, de la Ley 1757 de 2015, que es ley estatutaria de los mecanismos de participación”, insistió, pese a la crítica nacional.