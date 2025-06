Revelan en SEMANA supuesta estrategia de Petro para ‘atornillarse’ en el poder: “Se quita ese disfraz de oveja”

“Aquí lo que vemos —y ya lo dije yo— es la intención de atornillarse al poder Petro, ya no a través solo, ojo, de la consulta popular. Ahora, hay un ‘plan B’ que es la asamblea nacional constituyente . Aquí, el presidente lo que está demostrando es que siempre ha tenido un plan muy específico para no irse del poder. Lo que pasa es que él lo dice elegantemente, tranquilamente, y con mucha inteligencia y habilidad política, pero cada día se quita más ese disfraz de oveja y vemos la piel de lobo”, dijo el congresista Amín.

“Si en el Congreso no se puede hacer consensos, que no sea pasando por encima de los derechos del pueblo trabajador, no hay otra forma de hacerlo, que convocando al soberano popular que he solicitado en forma de una consulta popular, solo para ordenar una reforma laboral, con las mismas palabras y argumentos que firmó el entonces ministro Humberto de la Calle. Si tampoco el Estado colombiano lo permite, claro que ya no queda, sino el poder constituyente que no convoco yo, sino el mismo pueblo, con su voto”, dijo el presidente Petro a través de un trino en la red social X, este jueves 12 de junio.