“Si no se forma ese frente amplio, la derecha gana con uno de esos candidatos”, sostuvo.

“Sería un frente amplio con una cantidad de matices, no sería solo petrismo. Estoy seguro de que el Pacto Histórico estaría dispuesto de apoyar a alguien que tome la delantera en las elecciones, sea liberal o del Partido de la U”, dijo.

“Por ahora veo muy fuerte a Vicky Dávila. Tiene con qué, si no se sigue equivocando. No me pregunten qué. Segundo, habría que ver lo que está haciendo Claudia López. Ella actualmente aparece como una candidata que está peleando el centro, a pesar de que se ha ido ha la derecha, y que puede tirar puentes contras colectividades”, subrayó.