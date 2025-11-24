Computador de alias Calarcá | “El silencio de Gustavo Petro me parece muy diciente”

Escándalo en el Gobierno del presidente Gustavo Petro por los presuntos nexos de funcionarios del Estado e integrantes de las Fuerzas Militares con disidencias de las Farc.

Así lo reveló un reciente informe de Noticias Caracol que dejó al descubierto información de los computadores de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente.

En El Debate de SEMANA, varias voces políticas se refirieron al silencio que ha mantenido, hasta este momento, el presidente Gustavo Petro, en medio de ese nuevo escándalo que salpica su mandato.

“A mí ese silencio me parece muy diciente y me parece muy preocupante que a Gustavo Petro hoy se le esté señalando como...es que nuevamente insisto, no es el primer grupo que señala que ha ayudado a Petro. El ELN también lo dijo en su momento y hay un silencio cómplice tal vez, a mi juicio, por parte del presidente Gustavo Petro. El país necesita respuestas, el país necesita seguridad de cara a las próximas elecciones”, dijo la representante a la Cámara, Katherine Miranda.

Por su parte, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo en El Debate que no es la primera vez que el presidente Petro guarda silencio cuando, escándalos como el de alias Calarcá, salpican su Gobierno.

“Basta decir, así ha sido en todos. Es decir, el hombre que le exigía respuestas y señalaba al país completo y exigía renuncias y etc, pues es el que más tarda en dar una respuesta como Gobierno. Ahora saldrá y dirá que como él es café con leche, entonces que por eso a él lo cuestionan. No va a pasar de ahí. Además, algún ataque lanzará para poder distorsionar la conversación, pero creo que hay que tener una máxima concentración en lo que aquí está pasando”, agregó Cadavid.

Sobre el silencio que ha mantenido el presidente Petro en medio de ese nuevo escándalo, quien también se refirió al respecto en El Debate fue el exministro y precandidato presidencial, Daniel Palacios.