Le reviven mensaje a Petro sobre alias Calarcá y lo llaman “romántico”

El pasado domingo en la noche, Noticias Caracol reveló en exclusiva información que fue hallada en los computadores incautados a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente de las disidencias de la Farc.

La información revelada por la unidad investigativa del noticiero citado anteriormente dejó al descubierto presuntos nexos de funcionarios del Gobierno Petro, e integrantes de las Fuerzas Militares, con disidencias de las Farc.

En medio de ese nuevo escándalo que salpica al presidente Gustavo Petro, quien salió a ‘cobrar’ fue la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien le revivió al jefe de Estado un mensaje que este compartió en X, en marzo del presente año.

En dicho escrito compartido exactamente el 11 de marzo, el presidente Petro dijo que esperaba a alias Calarcá “cultivando arroz y árboles, que disparando fusiles. Es para ya”.

Ahora, tras revivir el mensaje en X, la senadora Cabal llamó “romántico” al presidente Petro e indicó que ella espera que el líder de las disidencias de las Farc sea puesto a disposición de la justicia o dado de baja.

““Tan romántico” Yo a diferencia suya espero a Calarcá capturado o dado de baja. A este país lo que le hace falta es justicia y eso impondremos", dijo puntualmente en X la congresista del uribismo, este martes 25 de noviembre.

A este país lo que le hace falta es justicia y eso impondremos.

“La fuente del periodista es la CIA”

Este lunes, 24 de noviembre, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el reciente informe de Noticias Caracol que salpicó directamente su mandato.

En varios mensajes compartidos a través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado culpó a la CIA por el informe de Noticias Caracol sobre las disidencias de las Farc y se refirió a una supuesta reunión con sus agentes.

El escándalo de alias Calarcá tiene al Gobierno Petro nuevamente en la mira. | Foto: Colprensa

“Caracol ha cometido ya varios ‘errores’ de esta magnitud, y en algunos ha rectificado. Siempre tienen la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio. La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo. Es una forma de exhibir poder extranjero dentro de los países. Con la CIA me reuní para recibir informes de oficiales corruptos a los que presté atención, guardando prudencia sobre la veracidad de la información, el periodista no lo hace y ahí su responsabilidad", dijo el presidente Petro en parte de su extenso mensaje en X.

El mandatario colombiano también afirmó que las órdenes de la CIA provienen directamente del Gobierno de Donald Trump.

“Hoy la CIA tiene razones para atacar a mi gobierno, desprestigiándolo, las órdenes vienen desde su gobierno. No he querido sacarla del país, esperando que el gobierno de Trump reaccione y se dé cuenta de que los informes que recibe vienen es del mismo narcotráfico buscando romper las relaciones”, agregó el presidente Petro.

Por último, el jefe de Estado aseguró, sin pruebas, que hay una intención desde el Gobierno Trump para derrocar su mandato.