Consulta popular | Congresista anticipa la pregunta: “¿usted quiere no volver a trabajar, pero tener un sueldo de $50 millones?”

En El Debate, de SEMANA, la congresista Katherine Miranda, otrora apoyo incondicional de Petro, ahora su crítica, aseguró: “Hay una falsa moral porque claro, a mí me preguntan, ¿usted quiere aumentar disminuir la jornada de trabajo? Obvio. ¿Usted quiere efectivamente que se pague más festivos y nocturnos? Pues obvio, pero ¿saben qué? Lo que no le cuentan al país es que nosotros en medio de la discusión de la reforma en la plenaria de la Cámara, yo solicité que estos beneficios a los empleados, con los que yo estoy de acuerdo, también se eran en el sector público. ¿Por qué entonces le botamos la pelota al sector privado y no a los trabajadores, no a los contratistas del sector público? La respuesta en su momento de la ministra de trabajo fue, “Katherine, es que no tenemos la plata hoy. El Estado colombiano no tiene la plata para poder solventar la magnitud que digamos que implicaría una reforma de estas en el Estado colombiano.” Entonces, sí le mandamos la pelota a los empresarios y no la está asumiendo el Gobierno nacional. Entonces, eso me parece un falso discurso”.