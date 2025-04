Cuando Ingrid Betancourt denunció en un debate de SEMANA y El Tiempo el estado en que se encontró a Gustavo Petro: “estaba ido”

El debate De los que son, realizado por SEMANA y El Tiempo, en 2022, Ingrid Betancourt revivió algunos episodios del pasado entre ambos, cuando juntos eran candidatos presidenciales.

La entonces candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, protagonizó una escena en contra del entonces candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. En medio del debate realizado por SEMANA y El Tiempo, la exsecuestrada de las Farc sacó a relucir un episodio en el que, al parecer, ella habría acompañado a Petro durante un ataque de depresión hace varios años.

“Yo creo que tú tienes alzhéimer”, le dijo Betancourt a Petro, recordando que cuando viajó a Bélgica a visitar al político lo encontró en un gran estado de depresión, “tirado en el piso, sin poder moverse. Así que no me voy a meter en tu vida privada”.

“Gustavo Petro no podía actuar con uno. Él simplemente estaba ido, estirado en el suelo de la sala de su casa. Yo hablé con su entonces esposa, Mary Luz Herrán, vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: ‘bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde’. Y eso fue así. Yo, por eso, creo que el país debe tomar consciencia. Este no es un comportamiento excepcional (…). Para mí fue sorprendente, mas no incómodo porque no conocía a Petro, lo iba a conocer y lo encontré en ese estado”, contó Betancourt.

En respuesta a las críticas recibidas, Betancourt aseguró en 2022 que no se arrepientía de nada y que esta situación es consecuencia de permitir al extremo lo “políticamente correcto”.

“No para nada (no fue planeado). En esos debates, primero uno no sabe qué se va a hablar, tampoco sabe uno qué vía va a tomar la conversación. El tema de Gustavo, pues fue bastante sorpresivo porque son temas de hace 30 años, yo creo que hubo un momento en que él trató de explicar ciertas decisiones que había tomado y lo hizo desvirtuando lo que había sucedido. No creo que hubiera sido de mala fe por parte de él, en todo caso, me sorprendió mucho porque no corresponde a la realidad”, manifestó.

“Cuando nos vimos hace muchos años en Bélgica, él dijo que yo había ido a convencerlo de que apoyara a Samper, y obviamente es como tan fuera de base, porque si hay algo que yo he sido pues es una opositora de Samper”, añadió en ese momento.

Luego dijo: “Yo no soy médico, expreso una situación que fue como yo la interpreté en su momento, pero no tengo ningún conocimiento de su estado de salud en ese momento, simplemente es una manera coloquial de expresar los recuerdos que tengo de lo que vi (…) No. (se arrepiente), pero para nada, cuando uno está hablando de las situaciones de la vida, pues uno habla de cómo las vivió, es decir, si yo veo a alguien llorando en una acera pues voy a decir: estaba triste y llorando. Lo que quiero decir con esto es que eso fue lo que yo vi y como lo interpreté”.

“Hoy en día creo que nos hemos vuelto muy políticamente correctos y ya no se puede decir nada. Yo no quiero ofender a nadie, obviamente, pero esa es la realidad humana, todos tenemos enfermedades, situaciones, y el hecho de nombrarlas no quiere decir que uno esté afectando a aquellos que padecen esa enfermedad. Realmente cuando hablamos de eso, es decir, no es contra nadie, los seres humanos somos así, tenemos nuestras situaciones”, concluyó.

Vea el cruce que tuvieron en aquel momento:

Dado que Petro, en su intervención, dijo que Ingrid Betancourt fue acompañada de Carlos Alonso Lucio cuando lo visitaron en Bélgica, el excongresista también se pronunció posteriormente.

“Sí, lo que cuenta Ingrid Betancourt del episodio es real, es cierto; yo también vi a Gustavo Petro, estaba allí, lo que ella cuenta es totalmente cierto”, dijo Carlos Alonso Lucio.

De acuerdo con el excongresista, el día que llegó junto a Betancourt a la casa de Petro en Bélgica, Mary Luz Herrán, exesposa del hoy jefe de Estado, abrió la puerta y ellos lo encontraron tirado en el piso.

“Estaba totalmente desconectado de la conciencia y sencillamente nos fuimos,y quedamos de vernos después y efectivamente conversamos luego. Tema del que nunca se habló (...) llegamos y no pudimos ni siquiera saludarnos y atendernos, porque Gustavo Petro no estaba en sí en ese momento”, narró en Vicky en Semana el excongresista y exmilitante del M-19.

Continuando con su relato, Carlos Alonso Lucio dijo que no sabe si Petro, en ese momento, estaba dormido o inconsciente.

“La verdad es que no hubo relación, no hubo ni siquiera un saludo porque no había sujeto (...) Nos fuimos y seguimos en las tareas que teníamos y después conversamos con él y nos encontramos por un tema de delicadeza. Fue como seguir la página y seguir el tema”, insistió.

Carlos Alonso Lucio dijo que en ese momento pensó que, eventualmente, el hoy jefe de Estado, se había pasado de tragos y estaba dormido.

“En aquel entonces no tenía esa connotación y no provocaba una preocupación mayor. Digamos que fue un momento en el que pudo alguien pasarse de tragos y se durmió. Esa fue toda la connotación”, agregó.