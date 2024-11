Cuestionan a Laura Sarabia y la concentración de poder que tiene en el Gobierno Petro: “Le hace mucho daño a Colombia”

Aunque ha mantenido relaciones muy tensas con varios integrantes del Ejecutivo, sigue siendo la ficha preferida por el máximo mandatario , aunque muchos apuntan a que no ha salido debido a que conoce muchos secretos. Juan Fernando Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA y dejó claro que esta mujer tiene un poder que —desde su visión— no le hace bien a Colombia.

“Ella tiene la razón, no atiende rumores y eso es lo verdaderamente grave, no atiende los rumores sobre corrupción de este gobierno. (…) Ella no atiende rumores de lo que está pasando en Colombia y por eso no se ha ocupado de los temas importantes y de la dirección del Dapre”, comentó.