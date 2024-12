Dejan al descubierto algunas curiosidades de lo que hacía Fabio Ochoa Vásquez en cárcel de Estados Unidos: “Veía flores y las besaba”

“Me contaban que Ochoa salía a las yardas —el patio—, y veía flores y las abrazaba, las besaba, besaba la tierra, porque es una persona sensible. Se me dijo también que patentizó varias invenciones. Cuáles serán, no sé ”, reveló Salazar en El Debate .

“Se dedicó a leer porque él es una persona inquieta que tiene una vasta cultura, no es un hombre iletrado y menos inculto. De él se dijo exactamente eso, que se dedicó en prisión mucho a leer y a crear invenciones y que las tiene patentizadas. De qué, no tengo idea ”, agregó Salazar en El Debate.

“Contra Fabio Ochoa y los Ochoa se han dicho muchas cosas infames; que participaron en la voladura del avión de Avianca. No, no es cierto. Eso, algunos, fueron los montajes de alias Popeye, que yo en vida de Popeye lo dije. El señor Fabio Ochoa Vásquez no tiene enemigos porque, además, del cartel de Medellín, era el más pensante, el más serio, el más señor, el más caballero (...) Fabio es de un trato extraordinario, al estilo de alias Chupeta. Es una persona muy culta, muy decente. Ustedes no encuentran nunca de él una grosería. Es un señor”, destacó el abogado.