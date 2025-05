Destapan jugada del Gobierno Petro para aprobar consulta popular, tras capturas de Iván Name y Andrés Calle: “Tonos preocupantes”

Las capturas de Andrés Calle , expresidente de la Cámara de Representantes, y de Iván Name , expresidente del Senado, involucrados en el escándalo de la UNGRD, desataron un nuevo terremoto político en el país y ocasionó dudas en contra del Poder Legislativo.

Por supuesto, el gobierno del presidente Gustavo Petro no se quedó por fuera de la discusión y ha recibido fuertes críticas por la forma en la que, al parecer, algunos de sus funcionarios actuaron. Sin embargo, el máximo mandatario ha sostenido que se trató de un golpe contra Colombia y su Ejecutivo.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, habló en El Debate de SEMANA acerca de las capturas de Name y Calle, pero también puso sobre la mesa las consecuencias que esto le trae al Congreso y hasta se refirió a una posible jugada que haría el Gobierno para, en medio del escándalo, aprobar la consulta popular.

El congresista dejó en claro que no está tomando ninguna posición acerca de si se debería de aprobar o no, sino que está alertando de la nueva movida por parte del Ejecutivo de Petro.

“Esto no puede quedar solamente en Calle y Name, en lo que tiene que ver con el Congreso. (...) Esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias, no se puede quedar en el escándalo de los de arriba, sino que tiene que bajar y que todos los que tienen responsabilidad la asuman”, concluyó.