¿El ratón cuidando al queso? Advierten que la Registraduría debe recurrir al Gobierno para resolver dudas ante el Consejo de Estado

Ahora bien, ante la posibilidad de que el Gobierno no consulte nada ante el Consejo de Estado, al ser parte interesada en sacar adelante la consulta popular por decreto, el congresista explicó: “En este caso no es discrecional del ministro tramitar los conceptos, o no, o modificarlos, o tocarlos o —en algún momento— conducirlos. Simplemente tramitar las solicitudes que hagan las entidades del Estado hacia la sala de consulta y servicio civil. Debo decir, además, que esos conceptos no son vinculantes, sea favorable o desfavorable, no son vinculantes. Yo escuché al señor registrador queriendo que otras entidades conceptúen sobre el particular. Por ejemplo, habló de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado —creo— que no tiene las facultades para emitir esos conceptos, pero el fondo de esto, y lo importante a rescatar, es que encuentre una institución, que haya un blindaje institucional sobre una decisión de enorme trascendencia para los colombianos”.