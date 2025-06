Petro anunció que si el Senado aprueba el consenso en Cámara de la reforma laboral, levanta la consulta popular

Este martes, 17 de junio, luego de que se conoció la decisión de la Registraduría de, por ahora, no convocar la consulta popular que el presidente Gustavo Petro convocó vía decreto, el mandatario colombiano reveló un dato clave que definiría el futuro de ese mecanismo.

En un extenso trino, el jefe de Estado afirmó que, si el Senado aprueba el consenso de la reforma laboral de la Cámara de Representantes, toma la determinación de levantar la consulta popular.

Además, en el mensaje, el presidente Petro volvió a mencionar el atentado del que fue víctima el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

“He firmado el acuerdo con la Iglesia católica y representantes de instituciones del Estado, que versa sobre las formas, buscando reducir la violencia verbal. Nuestras manifestaciones siempre tienen un ambiente: la alegría y la esperanza y la afirmación de los derechos. No gritamos: ‘fuera’ a nadie, ni odiamos”, trinó el mandatario.

Presidente Gustavo Petro firmó la consulta popular | Foto: Foto Presidencia

“Somos firmes, pero no odiamos, ni hablamos de echar balín, plomo o matar. No agredimos periodistas. Exigimos que se cumpla la Constitución de 1991. La paz es construir justicia social, y no consiste en matarnos entre nosotros. La muerte no genera seguridad”, avanzó el mandatario colombiano.

También indicó en el mensaje: “Pero no hay que confundir como hoy hace el diario El Espectador. Reducir violencia verbal no es apagar los argumentos. Diremos nuestros argumentos con máxima decencia, al contrario, el debate es sobre argumentos. Le dije al Partido Conservador que vuelva a la encíclica ‘Rerum novarum’ del Papa León XIII, donde se habla de dignificar la vida de las y los trabajadores”.

Bogotá. Junio 16 de 2025. El debate de la Reforma Laboral fue aplazado, dejando 12 artículos pendientes por votar. | Foto: Lina Gasca

“Es falso, completamente, el argumento que los microempresarios se quiebran si suben los salarios de los trabajadores. El microempresario es un trabajador por cuenta propia o son sus hijos y familiares, sus trabajadores”, insistió el presidente Petro.

Y avanzó: “El microempresario no es afectado por la reforma laboral. Lo que sí hay que hacer es darle crédito barato, que se asocie libremente, brindar conocimiento y tecnología. Nada mejor que asociar microempresarios y aprendices del Sena en cooperativas rurales y urbanas. El microempresario crece si los trabajadores ganan más, porque aumentan sus ventas”.

“No es cierto que los atentados contra el senador Miguel Uribe provengan de quienes pedimos justicia social para el pueblo campesino y el trabajador urbano, eso es una calumnia que rechazamos”, recalcó.

También afirmó: “Hay quienes dicen que para bajar los ánimos desatados por el atentado debemos bajar la consulta popular. No, señores, la consulta popular no tiene nada que ver con el atentado. No aceptamos esas insinuaciones bajas y morbosas”.

“Quieren que yo no investigue. Tengo el derecho de investigar quién quiere matarme y denunciarlo, aquí actúo como víctima, y si, lo digo, hay indicios no comprobados aún, que hemos entregado como información a la Fiscalía. Los asesinos quieren que nos matemos entre nosotros, acaban de asesinar, usando un niño, a un concejal de San Andrés de Cuerquia, Antioquia: Juan Camilo Espinoza Vanegas, indígena en silla de ruedas de Aico, uno de los movimientos políticos que me apoyo”, insistió el mandatario colombiano.

Finalmente, expresó: “Yo quiero que el senador Uribe se vuelva a abrazar con sus hijos, y quiero que el pueblo trabajador recupere sus derechos y se haga la consulta popular”.