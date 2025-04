Exministro de Petro dice que el país va mal en seguridad: “No voy a tapar el sol con las manos”

“Yo acepto el ministerio y no me arrepiento. Fue la oportunidad de conectar a tres millones de personas. Colombia es el primer país de América Latina en tranformación digital. Tuvimos la oportunidad de servir, nadie puede decir que desde el ministerio hice una campaña ideológica”, dijo.

“Uno no puede tapar el sol con las manos. El país en unas cosas va mal. En seguridad va mal, la paz total no ha funcionado. El tema de salud por las reformas quedó en statu quo y está haciendo aguas. Temas de energía y muchas otros. Yo no voy a vender lo que no existe. Los colombianos saben lo que está bien y lo que está mal”, dijo.