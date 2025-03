Expresidente Iván Duque pide abstención en la consulta popular para no caer en “la trampa”

Y agregó: “Aquí vemos un Gobierno que no quiere aceptar que el Congreso ejerza su función constitucional y, por lo tanto, se lo quiere brincar para polarizar el país, para dividir y utilizar una herramienta de participación ciudadana con una finalidad electorera. Eso no lo podemos validar. Ante ese escenario, yo me abstendría e invitaría a la sociedad colombiana a que se abstenga. Que el mayor castigo sea la no participación”.