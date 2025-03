“Grave que en TV hayamos visto al ELN decir que hizo campaña por el presidente. Y eso de Petro de acabarlo en tres meses fue por algo”

“Yo no estoy buscando votos, señora del ELN que traicionó su papel negociador, yo busco la paz que ustedes, señores del ELN, no entendieron; y creo que no entenderán jamás. La paz es revolucionaria y por eso la oligarquía nos ha sumido en los cien años de soledad, de matarnos entre nosotros, violencias de dos siglos”, escribió el primer mandatario en sus redes sociales, en respuesta a las declaraciones de los guerrilleros.

Bajo este contexto, el expresidente Iván Duque opinó, en El Debate, de SEMANA. “Ya vamos para el tercer año del gobierno Petro y el ELN no solo sigue actuando en diferentes regiones del país, sino luce más fuerte, luce controlando por completo regiones enteras de Colombia, ¿qué decir de lo que está pasando en EI Catatumbo? A mí me parece grave que en un programa de televisión hayamos visto a miembros del ELN decir que hicieron campaña por el presidente y decir que, además, se sienten defraudados. Entonces, si se sienten defraudados debe ser porque algo que les prometieron no les dieron, que también sería interesante saberlo. Y yo creo que esa propuesta de acabar con el ELN en tres meses es justamente porque algo de promesas tenía que haber. Entonces, aquí no podemos llamarnos a engaños. El Gobierno tiene una actitud connivente con el ELN”.