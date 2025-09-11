Gustavo Bolívar contó cuál es el error más grande que ha cometido Petro desde que llegó a la Presidencia: “En su corazón”

Gustavo Bolívar habló de todo en El Debate de SEMANA: su candidatura a la Presidencia, crisis en el Pacto Histórico, sus contrincantes para 2026 y por supuesto del presidente Gustavo Petro.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) reafirmó la admiración y el amor que siente por el jefe de Estado, aunque también fue autocrítico con lo que se ha hecho mal durante este Gobierno.

Bolívar se atrevió a responder cuál es, desde su perspectiva, el error más grande que ha cometido Petro desde que llegó a la Casa de Nariño: “No llevar al comienzo de su Gobierno a personas cercanas al progresismo y a la causa”.

Gustavo Bolívar | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sobre este último punto, aseguró que cuando habla de la causa hace referencia a esta “lucha por la que han muerto tantas personas en este país”.

En ese sentido, señaló que al máximo mandatario le hizo falta haber tenido mucho más cerca a personas a las que les “doliera” de verdad los más necesitados y marginados de Colombia.

“Creo que llevó personas que no tenían en su agenda y en su corazón esta lucha”, dijo. Incluso, puso de ejemplo a Laura Sarabia, aunque remarcó que no se trata de nada personal en contra de ella.

“Después llevó a Jorge Rojas y dijimos que ahí había cambiado el asunto, pero no se pudo. Ahora está Angie Rodríguez, que es una chica que lo está haciendo bien. Pero al comienzo perdimos mucho tiempo porque estas personas llegan con otra agenda”, agregó.

Bolívar dejó en claro que hace referencia a nivel general, por lo que no quiere apuntar en contra de nadie en específico. Por lo mismo, destacó que si él llegara a ganar las elecciones de 2026 y se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, no repetiría ese error.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

“Yo sí me rodearía de otras personas. Si a mí me da un mandato el pueblo colombiano para ejercer un gobierno progresista y con esas promesas que estoy haciendo, yo necesito es a personas que quieran hacer eso, que les duela y que me ayuden a empujar”, manifestó.

Por otra parte, el excongresista se refirió al ministro del interior, Armando Benedetti, que es uno de los pesos pesados al interior del Ejecutivo. El exfuncionario sostuvo que cree que ha aprovechado la segunda oportunidad que le dio el mandatario.

“Yo siento que él no ha defraudado al presidente, creo que ha sido leal y ha luchado cuando ha podido. (…) Ha tenido un trabajo difícil por el Congreso en contra, pero yo siento que él lo ha hecho bien al lado del presidente”, afirmó.

Sobre Gustavo Petro, el precandidato señaló que en Colombia no se le valora como se debe, mientras que afuera del país, según él, es visto como un líder mundial por las posiciones que tiene y la forma en la que enfrenta las cosas.