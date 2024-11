Mandatarios de la región centro de Colombia y los reclamos al Gobierno Petro: “Le hace falta llegar con inversión al territorio”

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, aseguró que desde su administración se ha mantenido interlocución con el Ejecutivo y han sido invitados en múltiples oportunidades a la Casa de Nariño, pero lo hablado no se ha visto reflejado en los territorios. “No hemos pasado de las reuniones a las ejecuciones, a las acciones y a lo que hoy nos está pidiendo la gente”, comentó.

Ante esto, la mandataria departamental explicó que desde su administración se tomó la decisión de que en el Tolima se va a trabajar con los recursos propios, lo que ha llevado a una tarea fuerte en diferentes aspectos. De la misma manera, aseguró que no siente un acompañamiento en materia de seguridad. “Sentimos que nos dejaron solos”, apuntó.

“Como nosotros no podemos llorar y lo que tenemos es que ejecutar, tenemos el presupuesto 100 % con recursos propios, algo que no había ocurrido (...). Tenemos claro que debemos respetar la institucionalidad, no importa la tendencia en la que estemos, pero tenemos que tener una conversación y lo que se busca es que llegue la plata”, dijo.