Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas, expuso sobre recursos que ha recibido de la administración central: “Son pañitos de agua tibia”

“Tenemos muchas obligaciones. El PAE...Caldas tiene un PAE hasta ahora financiado, tenemos un desbalance de 13 mil millones de pesos los tres años que siguen; 40 mil millones de pesos, de dónde vamos a sacar esa plata si no, nos aumentan las transferencias. Nosotros necesitamos esas transferencias, porque por ejemplo la educación, la salud, mucha parte es financiada por nosotros. Nos cargan y nos cargan obligaciones y las transferencias no han aumentado, entonces nosotros necesitamos esas transferencias; no se va a quebrar el país”, resaltó el gobernador.