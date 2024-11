“Necesitamos que el gobierno nos escuche porque conocemos las necesidades”: Juan Miguel Galvis, gobernador de Quindío

“La relación con el gobierno ha sido netamente institucional (...). He venido solicitando durante un año a los ministros, que no nos vean como la oposición. Por mí votaron 80.000 personas y los habitantes del departamento son 500.000. Yo tengo que gobernar para todas las personas. He venido insistiendo que necesitamos que el gobierno nos escuche porque conocemos las necesidades que tenemos en el territorio”, expresó.