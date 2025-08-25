María Fernanda Cabal prevé qué viene para Nicolás Maduro en medio de tensión con Estados Unidos: “Me da mucha alegría”

Estados Unidos le sigue ‘mostrando los dientes’ al dictador Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar el poderoso Cartel de Los Soles.

Por lo tanto, el Gobierno de Donald Trump ha ubicado poderosos buques de guerra cerca de las costas de Venezuela para, lo que Washington asegura, se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional.

Lo anterior tiene a Maduro bastante inquieto.

En El Debate de SEMANA, la senadora y precandidata presidencial colombiana María Fernanda Cabal pronosticó qué puede suceder contra el dictador Maduro.

“Yo no creo en una invasión como tal, pero sí creo que puede haber una extracción, como lo hicieron en su momento con Noriega en Panamá. Y me da mucha alegría que Maduro no duerma tranquilo”, dijo Cabal en El Debate.

De tal modo, la congresista insistió en que a Maduro lo sostiene su “gobierno mafioso”, apalancado por países como Irán, Rusia y China.

“Esta presión, y la presión sobre Irán —que es el gran socio terrorista de Venezuela, que construye los drones con los que matan a nuestros soldados, policías y civiles—, va a hacer que caiga más rápido el régimen de Maduro (…) Se mantiene en el poder a través del terror, la persecución, la muerte, que expulsa a sus ciudadanos. Y la pobreza es un medio de dominación también a través del ejercicio del miedo. Ese circuito, ese cierre, ese control marítimo y aéreo, puede ser una presión especial sobre la criminalidad que mantiene alimentado el régimen de Maduro. Y a los narcos también y criminales de Colombia”, agregó la senadora.

Cabal dijo prever que a Maduro lo terminará entregando a los Estados Unidos alguno de los que se dicen llamar sus amigos al interior del régimen.

“Apretando en Irán, negociando con Rusia para la guerra de Ucrania, haciendo lo que está haciendo en el juego de poder Donald Trump, estoy segura de que esto va a debilitar más que nunca al gobierno ilegítimo de Maduro. Lo van a terminar entregando sus amigos, si no es que ya no hay más de uno pensando en escaparse”, aseveró Cabal en El Debate.

Vale mencionar que el dictador Maduro llevó a cabo el pasado sábado 23 y domingo 24 de agosto una jornada de enlistamiento militar de venezolanos para defender, lo que llamó, la soberanía de ese país.

Hay quienes mencionan que Nicolás Maduro está escondido en un búnker. | Foto: AP

Mientras ello ocurría, la líder opositora, María Corina Machado, dijo a través de su cuenta en X que se acerca el fin de la dictadura y calificó como un “espectáculo cruel” lo que ha venido haciendo el régimen.