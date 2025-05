¿Martha Peralta se fue al salón de belleza cuando Petro más necesitaba su voto en la consulta popular? Su versión y la de congresistas

Múltiples son las versiones por cuenta de la ausencia de la congresista Martha Peralta en la votación más crucial para el petrismo: la consulta popular.

La congresista se pronunció luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuviera en una entrevista con la emisora Blu Radio que no daba crédito a que ella no estuviera presente por andar en un salón de belleza.

Periodista Néstor Morales: ¿Usted sabe dónde estaba Martha Peralta?, ¿quiere que le diga dónde estaba Marta Peralta, ministro?

Armando Benedetti: No, no, no sé.

Periodista Néstor Morales: Le voy a decir dónde estaba Marta Peralta para que vea el nivel de irresponsabilidad. Estaba en el salón de belleza.

Armando Benedetti: No, no, no, yo no sé eso. No sé si eso es verdad o mentira

Periodista Néstor Morales: Se fue y después dice. ‘No me dieron garantías para votar’. ¿Qué garantías necesita? Es que no son juiciosos, ministro. No estaba en el salón.

Frente a esta versión, la misma congresista Martha Peralta Epieyú se pronunció. “Quiero decirle al país que hemos tomado todas las acciones legales necesarias para la defensa de mis derechos fundamentales, al voto como congresista, al debido proceso en el trámite legislativo, a la participación política. No hubo garantías en la votación de la consulta popular. Aquí está claro que hubo un fraude por parte de la mesa directiva, que todo estaba amañado porque tenían claro que no iban a proteger los derechos de los trabajadores de nuestro país”.

“Aquí no pueden decir que no alcancé a votar, no alcancé a llegar al recinto porque estaba en un salón de belleza. No, señores, eso es ruin, eso es machista, eso es bajo. Yo al secretario le había dejado la constancia de mi retiro del recinto y en tres minutos no alcancé a llegar a votar”, agregó, a través de un video publicado en X y con un mensaje en el que desmiente que se haya ido a una peluquería.

“Y eso no lo pueden tomar ustedes como que he sido desleal a este proyecto porque he estado en las causas de la gente de frente y aquí, por unos minutos, no me pueden sacrificar mi vida de lucha, que he sido coherente, que he estado ahí firme. Y eso no va a cambiar porque nosotros seguimos comprometidos con la agenda del cambio. Aquí lo que se hace de corazón, lo que se hace con la conciencia y con amor por la gente siempre sale adelante", agregó la congresista.

“He radicado una tutela para que le ordene a la mesa directiva reabrir la votación de ayer, que deje sin efectos lo que se hizo el día de ayer. Aquí no se puede poner en tela de juicio mi lealtad con este proyecto por mi lealtad con el presidente de la República y mi lealtad con la gente”, agregó la congresista.

Sobre la votación de la #ConsultaPopular:



1. Radiqué tutela para defender mi derecho fundamental al voto como Congresista, al debido proceso al trámite legislativo y a la participación política.



2. No hubo garantías en la votación de la Consulta Popular. Hubo un fraude.



3. El… pic.twitter.com/5cvWcH791i — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) May 15, 2025

En entrevista que ella concedió a la emisora La W, los periodistas le hicieron cálculos del tiempo que estuvo ausente y, contrario a los tres minutos de los que habló Martha Peralta, los registros dan cuenta de una ausencia de más de una hora. Su jefatura de comunicaciones, por su parte, dijo que estaba enferma.

En El Debate, de SEMANA, Alberto Benavides Mora, senador del Pacto Histórico, aseguró: “Martha estuvo todo el tiempo allí dentro de los debates que se armaron por toda la situación del cambio del orden el día, ella hace parte de la Comisión Séptima. Y pues fue protagonista, como ustedes saben, de las reformas y se habló de que quienes estaban en la Comisión Séptima estaban impedidos e impedidas para la votación de la apelación que revivía la reforma laboral”.

“Ella sale en ese momento. Sale en ese momento, eso debe ser, no sé, pues 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. La discusión se da a media hora, una hora. Yo cuando salgo la vi, ella entra a la votación, pero cuando ella entra a la votación ya se había cerrado la votación porque había dos minutos y 40 segundos para cerrarla y creo que llega los cinco minutos a al Capitolio”, agregó.

“Está ahí, está adentro y llega dentro del tiempo que usualmente se tiene para votar, que es media hora. Yo ayer le escuché, justamente, un pronunciamiento al respecto y entiendo que ella también va a generar una medida legal pues por el derecho al voto. Es esto lo que yo podría decir”, aseveró.