“Mejor me quedo callado”, respondió Armando Benedetti cuando le hicieron una pregunta sobre la consulta popular

“Hay una cosa que me perturba. ¿Cómo así que Petro se apresta a nombrar de ministra de Comercio a una liberal para comprarse unos votos de unos cuantos senadores liberales para la consulta? Eso es una vergüenza, recurrir a esas tácticas, eso no se puede aceptar para nada”, expresó el exsenador, también en SEMANA.

“No usaré adjetivos y no diré más. No hay lugar a ese tipo de comentarios, me parece… mejor me quedo callado”, sostuvo.